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    «Манчестер Юнайтед» нужен Дьекереш

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    «Манчестер Юнайтед» хочет купить форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X.

    Виктор Дьекереш
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    Виктор Дьекереш

    По данным источника, английский клуб готов выкупить шведского форварда за сумму около 65 млн евро.

    Ранее сообщалось, что близок к подписанию 26-летнего игрока был лондонский «Арсенал», практически согласовав условия сделки со «Спортингом».

    Дьекереш перешел в португальский клуб летом 2023 года из «Ковентри» за 24 миллиона евро. До этого он выступал в АПЛ за «Брайтон».

    В сезоне 2024/2025 Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.

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