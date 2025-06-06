«Манчестер Юнайтед» нужен Дьекереш

хочет купить форварда лиссабонского, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По данным источника, английский клуб готов выкупить шведского форварда за сумму около 65 млн евро.

Ранее сообщалось, что близок к подписанию 26-летнего игрока был лондонский «Арсенал», практически согласовав условия сделки со «Спортингом».

Дьекереш перешел в португальский клуб летом 2023 года из «Ковентри» за 24 миллиона евро. До этого он выступал в АПЛ за «Брайтон».

В сезоне 2024/2025 Дьекереш провел 52 матча, забил 54 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.