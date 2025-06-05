«Баварии» нужен Гакпо

заинтересована в подписании нападающего. Об этом сообщает издание Kicker.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает Гакпо как один из вариантов усиления атаки наряду с форвардом «Милана» Рафаэлем Леау. Переговоры с представителями обоих игроков уже ведёт спортивный директор «Баварии» Макс Эберл.

Отмечается, что возможные трансферы обойдутся клубу как минимум в 70 миллионов евро каждый. Поэтому «Баварии», вероятно, придётся продать кого-то из текущих игроков, чтобы профинансировать покупку.

В завершившемся сезоне Гакпо провёл 49 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 ассистов.