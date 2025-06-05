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    «Баварии» нужен Гакпо

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    «Бавария» заинтересована в подписании нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо. Об этом сообщает издание Kicker.

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает Гакпо как один из вариантов усиления атаки наряду с форвардом «Милана» Рафаэлем Леау. Переговоры с представителями обоих игроков уже ведёт спортивный директор «Баварии» Макс Эберл.

    Отмечается, что возможные трансферы обойдутся клубу как минимум в 70 миллионов евро каждый. Поэтому «Баварии», вероятно, придётся продать кого-то из текущих игроков, чтобы профинансировать покупку.

    В завершившемся сезоне Гакпо провёл 49 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 ассистов.

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