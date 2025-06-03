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    В «Пари НН» прокомментировали исключение клуба из РПЛ

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    Пресс-служба «Пари НН» выступила со специальным обращением после новости об исключении команды из числа участников российской Премьер-лиги на следующий сезон.

    Виктор Гончаренко — тренер «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко — тренер «Пари НН»

    «Дорогие болельщики! В СМИ и медиа распространяется информация об исключении футбольного клуба "Пари НН" из числа участников РПЛ. Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее. Ожидайте официальной информации», — сказано в сообщении клуба на официальном сайте.

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