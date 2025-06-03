В «Пари НН» прокомментировали исключение клуба из РПЛ

выступила со специальным обращением после новости об исключении команды из числа участников российской Премьер-лиги на следующий сезон.

«Дорогие болельщики! В СМИ и медиа распространяется информация об исключении футбольного клуба "Пари НН" из числа участников РПЛ. Данная процедура обязательна и фиксирует спортивные итоги года. Решение о финальном составе участников на следующий сезон будет принято позднее. Ожидайте официальной информации», — сказано в сообщении клуба на официальном сайте.

«Пари НН» вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей, проиграв «Сочи» (2:1, 1:3). Напрямую лигу покинули «Оренбург» и «Факел».