Колыванов: Финал Кубка России получился на редкость скучным матчем

Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» и сборной Россиисчитает, что финал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» получился не самым зрелищным с точки качества игры.

«Финал Кубка России был ни о чем — много борьбы и брака. В общем, был скучный матч. Я ещё перед игрой сказал, что финальные матчи редко бывают яркими. Акинфеев умеет вытаскивать пенальти в нужный момент.

Он очень опытный, хладнокровный и даже в каких-то моментах просчитывает футболистов соперника. Наверное, у Игоря есть третий глаз», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Основное время матча между «Ростовом» и ЦСКА завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были армейцы (4:3).