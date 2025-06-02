ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило
  • 13:42
    • Мирра Андреева уверенно обыграла Касаткину на «Ролан Гаррос»
  • 11:01
    • «Чемпионат»: Ротенберг будет уволен из СКА
    Все новости спорта

    Колыванов: Финал Кубка России получился на редкость скучным матчем

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Ростов
    Известный в прошлом нападающий московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов считает, что финал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» получился не самым зрелищным с точки качества игры.

    Игорь Акинфеев — герой финала Кубка России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев — герой финала Кубка России

    «Финал Кубка России был ни о чем — много борьбы и брака. В общем, был скучный матч. Я ещё перед игрой сказал, что финальные матчи редко бывают яркими. Акинфеев умеет вытаскивать пенальти в нужный момент.

    Он очень опытный, хладнокровный и даже в каких-то моментах просчитывает футболистов соперника. Наверное, у Игоря есть третий глаз», — сказал Колыванов «Чемпионату».

  • Акинфеев снова тащит в «Лужниках». ЦСКА забрал самый унылый, но самый нужный Кубок
  • «Ростов» прощается с эпохой Карпина
  • Сегодня

    • Основное время матча между «Ростовом» и ЦСКА завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были армейцы (4:3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев шокирует Синнера?
  • Синнер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Джокович продлит серию побед над Норри?
  • Норри — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Музетти обыграет Тиафо и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос?
  • Музетти — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пайсанду — Крисиума
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Киз — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры