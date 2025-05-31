Пирес: Этот ПСЖ 100% сильнее, чем клуб с Месси, Неймаром и Мбаппе

Экс-футболист сборной Францииподелился мыслями перед матчем финала Лиги чемпионов между

«Помните "Галактикос" в мадридском "Реале"? Я играл против них, и они проигрывали. Хотя какие имена… Но не имена решают, решает команда. Футбол — это про коллектив. Соберите хороший коллектив, и будут победы.

Если хотите поднять над головой трофей, нужно всем вместе атаковать, обороняться и сбалансировать всё. Этот ПСЖ 100% сильнее, чем клуб с Месси, Неймаром и Мбаппе », — сказал Пирес «Оkkо Спорт».

Матч финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером» состоится сегодня, 31-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.