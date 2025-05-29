ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшей командой
  • 21:28
    • «Зенит» обыграл ЦСКА во втором матче финала Единой лиги
  • 20:28
    • Радулов: Я не против остаться в Ярославле
  • 19:49
    • Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Источник: Александер-Арнольд перейдет в «Реал» до начала клубного ЧМ

    Футбол Клубный чемпионат мира Ливерпуль Футбол Англии Футбол Испании Реал Мадрид Трансферы
    Защитник Трент Александер-Арнольд перейдет из «Ливерпуля» в «Реал» до старта клубного чемпионата мира. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

    Трент Александер-Арнольд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Александер-Арнольд

    Стало известно, что Александер-Арнольд пополнит состав «Реала» до 15-го июня. Зарплату за июнь защитнику выплатят уже мадридский клуб, а также «сливочные» выплатят компенсацию «Ливерпулю».

    Напомним, что игрок обороны перейдет в «Реал» на правах свободного агента, ведь действующий контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до лета этого года.

  • Стремительный взлет. Почему «Реал» выбрал Хаби Алонсо
  • В игре «Реала» намечаются серьезные изменения
  • 27/05/2025

    • В сезоне 2024/2025 защитник провел за «мерсисайдцев» 33 матчей в рамках АПЛ, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Анисимов и Таусон дойдут до решающего тай-брейка?
  • Таусон — Анисимова. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Галатасарай» и «Башакшехир» забьют друг другу, «Тобол» дома возьмет три очка
  • Экспресс дня 30 мая. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Таусон — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.35
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Паолини — Стародубцева
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мбоко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кастельон — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры