Источник: Александер-Арнольд перейдет в «Реал» до начала клубного ЧМ

Защитникперейдет издо старта клубного чемпионата мира. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Александер-Арнольд пополнит состав «Реала» до 15-го июня. Зарплату за июнь защитнику выплатят уже мадридский клуб, а также «сливочные» выплатят компенсацию «Ливерпулю».

Напомним, что игрок обороны перейдет в «Реал» на правах свободного агента, ведь действующий контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до лета этого года.

В сезоне 2024/2025 защитник провел за «мерсисайдцев» 33 матчей в рамках АПЛ, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.