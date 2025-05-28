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    «Чемпионат»: Вера бесплатно перейдет в «Локомотив»

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    Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера станет футболистом московского «Локомотива».

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Условия по зарплате согласованы. Игрок должен расторгнуть контракт с "Химками", после чего подпишет контракт на три или четыре года», — сообщает издание «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

    В «Химках» 28-летний хавбек отыграл прошлый сезон, перейдя из «Оренбурга». Всего на его счету 31 матч, 7 голов и 4 результативные передачи. Трансферная цена Веры составляет 3 млн евро.

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    • Сегодня, 28 мая, стало известно, что апелляция подмосковных «Химок» была отклонена и клуб не сможет выступить в РПЛ в следующем сезоне.

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