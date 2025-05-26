АПЛ. 9 команд сыграют в еврокубках сезона 2025/2026

Лига чемпионов
В Лиге чемпионов английскую Премьер-лигу представят шесть клубов. «Ливерпуль» сыграет в основной сетке в статусе чемпиона Англии. В 38 матчах мерсисайдцы набрали 84 очка, в последней игре сезона команда обменялась голами с «Кристал Пэласом» (1:1).
Место в ЛЧ себе давно забронировал «Арсенал», лондонский клуб до последнего тура претендовал на титул, в 38 туре «канониры» одержали победу над «Саутгемптоном» (2:1).
Голами отметились Киран Тирни и Мартин Эдегор. Таким образом «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на втором месте с активом в 74 балла.
На третьем месте турнира расположился «Манчестер Сити», «горожане» сложили с себя титул лучшей команды досрочно. В заключительной игре английской Премьер-лиги МС добились победы над «Фулхэмом» (2:0) и набрали итоговый 71 пункт.
В Лиге чемпионов сыграет «Челси», который финишировал в турнирной таблице на четвёртом месте. «Аристократы» заработали 69 очков, лондонцы в последней игре сезона с минимальным счётом обыграли «Ноттингем Форест». Победный гол на 50-й минуте забил Леви Колвилл.
В топ-5 английской Премьер-лиги вошёл «Ньюкасл», у которого 66 пунктов, «сороки» завершили сезон на минорной ноте, уступив «Эвертону» (0:1).
Ещё одну путёвку в Лигу чемпионов завоевал «Тоттенхэм», который финишировал в АПЛ на 17 месте. «Шпоры» смогли обеспечить себе место в основной сетке ЛЧ, выиграв финал Лиги Европы. В битве за трофей «Тоттенхэм» переиграл ещё одного представителя АПЛ — «Манчестер Юнайтед» (1:0).
МЮ в свою очередь остался без еврокубков впервые за 11 лет, «красные дьяволы» завершили сезон в чемпионате Англии на 15 месте.
Лига Европы и Лига конференций
«Астон Вилла» сыграет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы, так как команда финишировала в чемпионате на шестом месте. За плечами футболистов — 66 набранных очков.
«Кристал Пэлас» набрал 53 очка и завершил сезон на 12 месте. Однако команда сможет выступить в Лиге Европы в следующем еврокубковом сезоне. Лондонский клуб впервые сыграет на основном этапе ЛЕ, победив в Кубке Англии. Подопечные Оливера Гласнера переиграли «Манчестер Сити» в финале турнира (1:0).
В Лигу конференций отправится «Ноттингем Форест», как 7 команда чемпионата, «лесники» в 38 матчах набрали 65 очков.
Чемпионшип
Элиту английского футбола покинули «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон». Данное трио финишировало на последних местах чемпионата.
Гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу «Лидс», «Бёрнли» и «Сандерленд».
Новый сезон в чемпионате Англии стартует 16 августа 2025 г.