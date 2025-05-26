ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. 9 команд сыграют в еврокубках сезона 2025/2026

    Итоги сезона чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Максим ОсипенкоВозраст не помеха. Почему Осипенко в 31 год хотят купить «Краснодар», «Зенит» и «Динамо»? Джон ДжонсСитуация с Джоном Джонсом вышла из-под контроля. «Баунса» пора лишать титула
    Все новости спорта
    «Ливерпуль» — чемпион Англии сезона 2024/2025
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ливерпуль» — чемпион Англии сезона 2024/2025
    Сезон в английской Премьер-лиге завершён, стали известны имена команд, которые сыграют в еврокубках УЕФА. Определились и неудачники чемпионата, которые следующий сезон начнут не в АПЛ, а в Чемпионшипе.

    Лига чемпионов

    В Лиге чемпионов английскую Премьер-лигу представят шесть клубов. «Ливерпуль» сыграет в основной сетке в статусе чемпиона Англии. В 38 матчах мерсисайдцы набрали 84 очка, в последней игре сезона команда обменялась голами с «Кристал Пэласом» (1:1).

  • «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» обменялись комплиментами: товарищеская ничья в последнем туре
  • Чемпионский сезон окончен — долгожданный трофей уехал в Ливерпуль
  • Вчера

    • Место в ЛЧ себе давно забронировал «Арсенал», лондонский клуб до последнего тура претендовал на титул, в 38 туре «канониры» одержали победу над «Саутгемптоном» (2:1).

    Голами отметились Киран Тирни и Мартин Эдегор. Таким образом «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на втором месте с активом в 74 балла.

    «Фулхэм» — «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    На третьем месте турнира расположился «Манчестер Сити», «горожане» сложили с себя титул лучшей команды досрочно. В заключительной игре английской Премьер-лиги МС добились победы над «Фулхэмом» (2:0) и набрали итоговый 71 пункт.

    В Лиге чемпионов сыграет «Челси», который финишировал в турнирной таблице на четвёртом месте. «Аристократы» заработали 69 очков, лондонцы в последней игре сезона с минимальным счётом обыграли «Ноттингем Форест». Победный гол на 50-й минуте забил Леви Колвилл.

  • Трансферный дайджест. 20 — 26 мая
  • Сперцян отправится покорять Европу, Вирц в шаге от «Ливерпуля», Хейлунн грустит по Серии А
  • Вчера

    • В топ-5 английской Премьер-лиги вошёл «Ньюкасл», у которого 66 пунктов, «сороки» завершили сезон на минорной ноте, уступив «Эвертону» (0:1).

    Ещё одну путёвку в Лигу чемпионов завоевал «Тоттенхэм», который финишировал в АПЛ на 17 месте. «Шпоры» смогли обеспечить себе место в основной сетке ЛЧ, выиграв финал Лиги Европы. В битве за трофей «Тоттенхэм» переиграл ещё одного представителя АПЛ — «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    «Тоттенхэм» — обладатель Лиги Европы
    globallookpress.com

    МЮ в свою очередь остался без еврокубков впервые за 11 лет, «красные дьяволы» завершили сезон в чемпионате Англии на 15 месте.

    Лига Европы и Лига конференций

    «Астон Вилла» сыграет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы, так как команда финишировала в чемпионате на шестом месте. За плечами футболистов — 66 набранных очков.

    «Кристал Пэлас» набрал 53 очка и завершил сезон на 12 месте. Однако команда сможет выступить в Лиге Европы в следующем еврокубковом сезоне. Лондонский клуб впервые сыграет на основном этапе ЛЕ, победив в Кубке Англии. Подопечные Оливера Гласнера переиграли «Манчестер Сити» в финале турнира (1:0).

    В Лигу конференций отправится «Ноттингем Форест», как 7 команда чемпионата, «лесники» в 38 матчах набрали 65 очков.

    Чемпионшип

    Элиту английского футбола покинули «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон». Данное трио финишировало на последних местах чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу «Лидс», «Бёрнли» и «Сандерленд».

    Новый сезон в чемпионате Англии стартует 16 августа 2025 г.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басилашвили — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жакмо — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гадеки — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Грачева — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Викмайер — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аванесян — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Шевченко — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры