АПЛ. 9 команд сыграют в еврокубках сезона 2025/2026

Сезон в английской Премьер-лиге завершён, стали известны имена команд, которые сыграют в еврокубках УЕФА. Определились и неудачники чемпионата, которые следующий сезон начнут не в АПЛ, а в Чемпионшипе.

Лига чемпионов

В Лиге чемпионов английскую Премьер-лигу представят шесть клубов. «Ливерпуль» сыграет в основной сетке в статусе чемпиона Англии. В 38 матчах мерсисайдцы набрали 84 очка, в последней игре сезона команда обменялась голами с «Кристал Пэласом» (1:1).

Место в ЛЧ себе давно забронировал «Арсенал», лондонский клуб до последнего тура претендовал на титул, в 38 туре «канониры» одержали победу над «Саутгемптоном» (2:1).

Голами отметились Киран Тирни и Мартин Эдегор. Таким образом «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на втором месте с активом в 74 балла.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

На третьем месте турнира расположился «Манчестер Сити», «горожане» сложили с себя титул лучшей команды досрочно. В заключительной игре английской Премьер-лиги МС добились победы над «Фулхэмом» (2:0) и набрали итоговый 71 пункт.

В Лиге чемпионов сыграет «Челси», который финишировал в турнирной таблице на четвёртом месте. «Аристократы» заработали 69 очков, лондонцы в последней игре сезона с минимальным счётом обыграли «Ноттингем Форест». Победный гол на 50-й минуте забил Леви Колвилл.

В топ-5 английской Премьер-лиги вошёл «Ньюкасл», у которого 66 пунктов, «сороки» завершили сезон на минорной ноте, уступив «Эвертону» (0:1).

Ещё одну путёвку в Лигу чемпионов завоевал «Тоттенхэм», который финишировал в АПЛ на 17 месте. «Шпоры» смогли обеспечить себе место в основной сетке ЛЧ, выиграв финал Лиги Европы. В битве за трофей «Тоттенхэм» переиграл ещё одного представителя АПЛ — «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Тоттенхэм» — обладатель Лиги Европы globallookpress.com

МЮ в свою очередь остался без еврокубков впервые за 11 лет, «красные дьяволы» завершили сезон в чемпионате Англии на 15 месте.

Лига Европы и Лига конференций

«Астон Вилла» сыграет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы, так как команда финишировала в чемпионате на шестом месте. За плечами футболистов — 66 набранных очков.

«Кристал Пэлас» набрал 53 очка и завершил сезон на 12 месте. Однако команда сможет выступить в Лиге Европы в следующем еврокубковом сезоне. Лондонский клуб впервые сыграет на основном этапе ЛЕ, победив в Кубке Англии. Подопечные Оливера Гласнера переиграли «Манчестер Сити» в финале турнира (1:0).

В Лигу конференций отправится «Ноттингем Форест», как 7 команда чемпионата, «лесники» в 38 матчах набрали 65 очков.

Чемпионшип

Элиту английского футбола покинули «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон». Данное трио финишировало на последних местах чемпионата.

Гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу «Лидс», «Бёрнли» и «Сандерленд».

Новый сезон в чемпионате Англии стартует 16 августа 2025 г.