Уильям Стилл назначен главным тренером «Саутгемптона»

Английский специалистназначен главным тренером. Об этом официально сообщил клуб на своем сайте.

Стилл подписал с «святыми» контракт сроком на три года. Ранее он возглавлял французский «Ланс», который под его руководством занял восьмое место в Лиге 1, набрав 52 очка. До этого тренер работал в таких клубах, как «Реймс» и «Стандард».

После увольнения Ивана Юрича временно исполняющим обязанности главного тренера «Саутгемптона» стал Саймон Раск. Команда досрочно вылетела из Премьер-лиги, набрав всего 12 очков за сезон и заняв последнее место в таблице.

В следующем сезоне «Саутгемптон» будет выступать в Чемпионшипе.