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    Уильям Стилл назначен главным тренером «Саутгемптона»

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    Английский специалист Уильям Стилл назначен главным тренером «Саутгемптона». Об этом официально сообщил клуб на своем сайте.

    Уильям Стилл
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    Уильям Стилл

    Стилл подписал с «святыми» контракт сроком на три года. Ранее он возглавлял французский «Ланс», который под его руководством занял восьмое место в Лиге 1, набрав 52 очка. До этого тренер работал в таких клубах, как «Реймс» и «Стандард».

    После увольнения Ивана Юрича временно исполняющим обязанности главного тренера «Саутгемптона» стал Саймон Раск. Команда досрочно вылетела из Премьер-лиги, набрав всего 12 очков за сезон и заняв последнее место в таблице.

    В следующем сезоне «Саутгемптон» будет выступать в Чемпионшипе.

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