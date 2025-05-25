«Ювентус» обыграл «Венецию» и финишировал на четвертом месте в Серии А

в гостях одержал победу над(3:2) в матче 38-го тура итальянской Серии А.

В составе гостей голы записали на свой счет Кенан Йылдыз на 25-й минуте, Рандаль Коло Муани на 31-й минуте и Мануэль Локателли на 73-й минуте с пенальти.

У «Венеции» отличились Даниэль Фила на 2-й минуте и Ридгесиано Хапс на 55-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Ювентус 2:3 Голы: 1:0 Карел Поезны (2'), 1:1 Кенан Йылдыз (25'), 1:2 Рандаль Коло Муани (31'), 2:2 Ридгесиано Хапс (55'), 2:3 Мануэль Локателли (пенальти) (73') Венеция: Йонуц Раду, Жоэль Шингтьенн, Марин Шверко (Алессандро Маркандалли, 77'), Фали Канде, Ридгесиано Хапс (Кике Перес, 68'), Исса Думбия (Гаэтано Ористанио, 77'), Ханс Николусси Кавилья, Алессио Дзербин, Микаэль Эллертссон (Мирко Марич, 86'), Джон Йебоа, Карел Поезны (Кристиан Гиткьяер, 68') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Уэстон Маккенни, 76'), Ллойд Келли, Николо Савона, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 76'), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау (Федерико Гатти, 87'), Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 81'), Alberto Costa (Ренато Вейга, 46') Предупреждения: Alberto Costa (20'), Igor Tudor (35'), Алессио Дзербин (53'), Николас Гонсалес (62')

По итогам сезона «Ювентус» занял 4-е место в таблице Серии А с 70-ю очками в активе. «Венеция» — на 19-й позиции (29).