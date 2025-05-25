ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    «Барселона» завершила чемпионский сезон победой над «Атлетиком»

    «Атлетик» — «Барселона»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Барселона
    «Барселона» разгромила «Атлетик» (3:0) в матче 38-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе «сине-гранатовых» дублем отметился нападающий Роберт Левандовский, отличившись на 14-й и 17-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет Дани Ольмо на 90+4-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Барселона 0:3
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (14'), 0:2 Роберт Левандовски (17'), 0:3 Даниэль Ольмо (пенальти) (90 + 4') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос (Иньиго Лекуэ, 89'), Унай Нуньес (Даниэль Вивиан, 62'), Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 62'), Микель Хаурегисар, Унаи Гомес (Ойан Сансет, 62'), Алехандро Беренгер, Нико Уильямс (Иньяки Уильямс, 80'), Мароан Саннади Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 81'), Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 64'), Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Рафаэл Диас (Даниэль Ольмо, 64'), Роберт Левандовски (Пау Виктор, 90'), Ламин Ямаль, Педри (Френки де Йонг, 81') Предупреждение: Юри Берчиче (75')

    По итогам сезона «Барселона» заняла 1-е место в таблице Примеры с 88-ю очками в активе. «Атлетик» финишировал на 4-й позиции (70).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Роналду легко переиграет «Аль-Фатех»
  • «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто одержит победу в игре равных теннисисток?
  • Картал — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Алькарас не отдаст ни одного гейма на старте Ролан Гаррос?
  • Дзеппьери — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картал — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Брагантино — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Калинская — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атман — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры