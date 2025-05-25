«Барселона» завершила чемпионский сезон победой над «Атлетиком»

разгромила(3:0) в матче 38-го тура испанской Примеры.

В составе «сине-гранатовых» дублем отметился нападающий Роберт Левандовский, отличившись на 14-й и 17-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Дани Ольмо на 90+4-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Барселона 0:3 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (14'), 0:2 Роберт Левандовски (17'), 0:3 Даниэль Ольмо (пенальти) (90 + 4') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос (Иньиго Лекуэ, 89'), Унай Нуньес (Даниэль Вивиан, 62'), Айтор Паредес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 62'), Микель Хаурегисар, Унаи Гомес (Ойан Сансет, 62'), Алехандро Беренгер, Нико Уильямс (Иньяки Уильямс, 80'), Мароан Саннади Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 81'), Рональд Араухо (Андреас Кристенсен, 64'), Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Рафаэл Диас (Даниэль Ольмо, 64'), Роберт Левандовски (Пау Виктор, 90'), Ламин Ямаль, Педри (Френки де Йонг, 81') Предупреждение: Юри Берчиче (75')

По итогам сезона «Барселона» заняла 1-е место в таблице Примеры с 88-ю очками в активе. «Атлетик» финишировал на 4-й позиции (70).