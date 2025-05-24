Тарханов: «Торпедо» надо укрепляться для игры в РПЛ

Известный российский тренерсчитает, что московскому «Торпедо» надо обязательно усиливать свой состав для игры в российской Премьер-лиге.

«Торпедо» все время выступало в высшей лиге во времена СССР и России. Но менялась структура, и не было спонсоров, как сейчас. Однако по последнему матчу с «КАМАЗом» мне не понравилось «Торпедо» — команда имела численное преимущество.

Даже «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо». Команде нужно укрепляться, иначе повторится ситуация с «Балтикой» в прошлом сезоне. Они начали усиливаться только зимой, но было уже поздно«, — сказал Тарханов "Чемпионату".

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Московское "Торпедо" стало вторым в Первой лиге и завоевало право участвовать в российской Премьер-лиге в следующем сезоне.