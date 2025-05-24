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    Тарханов: «Торпедо» надо укрепляться для игры в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Первая лига Торпедо Урал Черноморец
    Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что московскому «Торпедо» надо обязательно усиливать свой состав для игры в российской Премьер-лиге.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Торпедо» все время выступало в высшей лиге во времена СССР и России. Но менялась структура, и не было спонсоров, как сейчас. Однако по последнему матчу с «КАМАЗом» мне не понравилось «Торпедо» — команда имела численное преимущество.

    Даже «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо». Команде нужно укрепляться, иначе повторится ситуация с «Балтикой» в прошлом сезоне. Они начали усиливаться только зимой, но было уже поздно«, — сказал Тарханов "Чемпионату".

    Календарь и таблица ФНЛ

    Московское "Торпедо" стало вторым в Первой лиге и завоевало право участвовать в российской Премьер-лиге в следующем сезоне.

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