В 38-м туре испанской Примерыпримет. Матч начнется в 22:00 по мск. Место встречи — стадион «Кампо-де-Вальекас».

«Пчелам» сегодня нужно хорошо потрудиться и выиграть этот матч. На концу еврокубки. «Райо» нужно одновременно защитить 7-е место от «Осасуны» и попытаться зацепиться за Лигу Европы.

«Мальорка» уже не претендует на 7-е место. Команда проиграла 4 матча из 5 последних в турнире. Однако история личных встреч показывает, что «островитяне» постоянно доставляют проблем хозяевам. На их счету две победы подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры выставили «Райо Вальекано» в роли фаворита. Ставки принимаются с коэффициентами 1.55 и 6.55.

Эксперты LiveSport в первую очередь ставят на высокую результативность. Ставки в этом прогнозе.

ИИ поставил на разгром «Мальорки» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

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