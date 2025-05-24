«Пчелам» сегодня нужно хорошо потрудиться и выиграть этот матч. На концу еврокубки. «Райо» нужно одновременно защитить 7-е место от «Осасуны» и попытаться зацепиться за Лигу Европы.
«Мальорка» уже не претендует на 7-е место. Команда проиграла 4 матча из 5 последних в турнире. Однако история личных встреч показывает, что «островитяне» постоянно доставляют проблем хозяевам. На их счету две победы подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры выставили «Райо Вальекано» в роли фаворита. Ставки принимаются с коэффициентами 1.55 и 6.55.
- Эксперты LiveSport в первую очередь ставят на высокую результативность. Ставки в этом прогнозе.
- ИИ поставил на разгром «Мальорки» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
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