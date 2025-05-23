Ковтун: У «Спартака» нет стимула добиться высокого результата

Экс-футболистподелился мыслями перед матчем 30-го тура РПЛ между «красно-белыми» и

«Состояние у "Спартака" если не отпускное, но уже близкое к этому. У команды нет стимула добиться высокого результата, но побеждать все равно надо, чтобы завершить сезон позитивно. Хоть эта победа и не исправит неудачу на заключительном отрезке чемпионата.

Какой состав должен играть? Пока нет понимания, будет ли дальше работать тренерский штаб. Но ребята, победившие "Крылья Советов", достойны сыграть с "Химками".

Сможет ли "Спартак" зацепиться за медали? В любом случае интересно смотреть 30‑й тур, интрига высокая. Все будут играть на победу. Остается только надеяться, что "Спартак" сможет выиграть медали», — сказал Ковтун «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Химками» состоится завтра, 24-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.