Энрике: Иногда лучше напряженно играть до конца

Главный тренерподелился мнением по поводу календаря перед финалом Лиги чемпионов.

«Иногда лучше напряженно играть до конца, чтобы не расслабляться. Нам нужно было сохранять концентрацию.

Не знаю, является ли это в каком-то смысле плюсом или минусом. Я пытаюсь понять, что положительного есть в нашем расписании», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене, где парижане сыграют против миланского «Интера».

Миланцы сыграют свой последний матч перед главным матчем сезона сегодня, а клуб из столицы Франции сыграет завтра в финале кубка страны против «Реймса».