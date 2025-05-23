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    Энрике: Иногда лучше напряженно играть до конца

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением по поводу календаря перед финалом Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Иногда лучше напряженно играть до конца, чтобы не расслабляться. Нам нужно было сохранять концентрацию.

    Не знаю, является ли это в каком-то смысле плюсом или минусом. Я пытаюсь понять, что положительного есть в нашем расписании», — приводит слова Энрике RMC Sport.

    Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене, где парижане сыграют против миланского «Интера».

    Миланцы сыграют свой последний матч перед главным матчем сезона сегодня, а клуб из столицы Франции сыграет завтра в финале кубка страны против «Реймса».

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