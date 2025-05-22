«Бешикташ» требует от «Зенита» не менее 30 миллионов за трансфер Фернандеша

Турецкий клубпотребует отне менее 30 миллионов евро за трансфер полузащитника

Петербургский клуб проявляет интерес к 26-летнему португальцу и может вновь попытаться подписать его предстоящим летом, несмотря на то, что стороны не смогли договориться в прошлый раз.

Ранее «Спартак» предлагал «Бешикташу» за Жедсона 25 миллионов евро, но получил отказ, поскольку турецкий клуб оценил игрока выше и намекал, что сумма должна быть не меньше 30 миллионов евро.

Жедсон Фернандеш забил шесть мячей в 32 матчах чемпионата Турции. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 18 миллионов евро, что значительно ниже запрашиваемой «Бешикташем» суммы.