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    «Бешикташ» требует от «Зенита» не менее 30 миллионов за трансфер Фернандеша

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    Турецкий клуб «Бешикташ» потребует от «Зенита» не менее 30 миллионов евро за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.

    Жедсон Фернандеш
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    Жедсон Фернандеш

    Петербургский клуб проявляет интерес к 26-летнему португальцу и может вновь попытаться подписать его предстоящим летом, несмотря на то, что стороны не смогли договориться в прошлый раз.

    Ранее «Спартак» предлагал «Бешикташу» за Жедсона 25 миллионов евро, но получил отказ, поскольку турецкий клуб оценил игрока выше и намекал, что сумма должна быть не меньше 30 миллионов евро.

    Жедсон Фернандеш забил шесть мячей в 32 матчах чемпионата Турции. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 18 миллионов евро, что значительно ниже запрашиваемой «Бешикташем» суммы.

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