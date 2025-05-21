В «Буде-Глимт» удивлены отсутствием Хайкина в составе сборной России

Пресс-служба норвежского клубавысказалась по поводу отсутствия голкиперав расширенном списке сборной России на ближайшие июньские матчи.

19 мая тренерский штаб национальной команды опубликовал список игроков, вызванных на сбор. В нём оказались пять голкиперов: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Станислав Агкацев («Краснодар»). Хайкин в список не попал.

«К сожалению, нам неизвестны причины этого решения. Против "Тоттенхэма" в Лиге Европы Никита продемонстрировал игру на высоком европейском уровне», — цитирует Dagbladet представителей «Буде-Глимт».

Сборная России проведёт два товарищеских матча: 6 июня — с Нигерией в Москве на стадионе «Лужники» (начало — в 20:00), а 10 июня сыграет в Минске со сборной Белоруссии.