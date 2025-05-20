в Лондоне приметв рамках матча 37-го тура АПЛ, который состоится 20 мая в 22:00 мск.

Для «орлов» это один из самых удачных сезонов последнего десятилетия. Клуб выиграл Кубок Англии и пробился в Лигу Европы. В чемпионате у хозяев задач никаких не осталось.

«Вулверхэмптон» также ничего уже не ждет от этого сезона. Команда выполнила главную задачу — избежала вылета и осталась в АПЛ на следующий сезон.

Календарь и таблица АПЛ

Последние матчи команд были результативными. Последняя встреча завершилась вничью 2:2. Эксперты считают, что много голов ждать не стоит.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают равные шансы командам: по 2.71 на победу, 3.40 на ничью.

Эксперты LiveSport не видят предпосылок к результативному исходу. Они ставят на низовой матч. Ставки доступны здесь.

Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.