Для «орлов» это один из самых удачных сезонов последнего десятилетия. Клуб выиграл Кубок Англии и пробился в Лигу Европы. В чемпионате у хозяев задач никаких не осталось.
«Вулверхэмптон» также ничего уже не ждет от этого сезона. Команда выполнила главную задачу — избежала вылета и осталась в АПЛ на следующий сезон.
Последние матчи команд были результативными. Последняя встреча завершилась вничью 2:2. Эксперты считают, что много голов ждать не стоит.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают равные шансы командам: по 2.71 на победу, 3.40 на ничью.
- Эксперты LiveSport не видят предпосылок к результативному исходу. Они ставят на низовой матч. Ставки доступны здесь.
- Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.
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