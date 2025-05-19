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    «Локомотив» и ЦСКА поделили очки в матче РПЛ

    «Локомотив» — ЦСКА: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Сначала «железнодорожники» забили 2 гола благодаря дублю Дмитрия Воробьева, который отличился на 10-й и 25-й минутах встречи.

    ЦСКА смог сравнять счет. На 47-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание до минимума, а Матвей Кисляк на 80-й минуте сделал счет — 2:2.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — ЦСКА 2:2
    Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (10'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (25'), 2:1 Сауль Гуарирапа (47'), 2:2 Матвей Кисляк (80') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Александр Сильянов, 57'), Сезар Монтес, Егор Погостнов, Лукас Фассон, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (Вадим Раков, 81'), Алексей Батраков, Данила Годяев (Артём Тимофеев, 89'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 82') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков (Кирилл Глебов, 76'), Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Аббосбек Файзуллаев, 21'), Рифат Жемалетдинов (Тамерлан Мусаев, 55'), Секу Койта (Миралем Пьянич, 55'), Сауль Гуарирапа (Alerrandro, 76')

    После этого матча «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. ЦСКА — на 3-й позиции (56).

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