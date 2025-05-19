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    Ла Лига. «Вильярреал» — в ЛЧ, «Бетис» — в ЛЕ

    Итоги 37-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — «Вильярреал»
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    «Барселона» — «Вильярреал»
    До окончания чемпионата Испании осталось сыграть один тур. К этому моменту известны имена всех участников Лиги чемпионов. Осталось решить, кто получит путёвку в Лигу Европы, Лигу конференций и покинет Примеру вместе с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 37-го тура в турнирной таблице произошли изменения лишь в средней её части. Группа лидеров и зона вылета остались без перестановок.

    На 11-е место поднялся «Реал Сосьедад», команда обошла в турнире «Валенсию», которая опустилась на 12 строчку.

    Сразу на две строчки вверх взлетел «Хетафе», расположившись на 13 месте, на три позиции поднялся «Алавес» (14 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    А вот «Жирона» и «Севилья» опустились на 15 и 16 места соответственно, а «Эспаньол» опустился на одну позицию (17 место).

    Лига чемпионов

    «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик» и «Вильярреал» — участники Лиги чемпионов сезона 2025/2026. За тур до финиша сезона клубы стали недосягаем для остальных команд Примеры.

    Чемпион Испании «Барселона» в 37-м туре уступила «Вильярреалу» (2:3). В составе каталонцев мячи забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес, таким образом в активе «сине-гранатовых» сохранились 85 очков. За победителей точными ударами отметились Айосе Перес, Санти Комесанья и Таджон Бьюкенен. Благодаря этой победе «жёлтая субмарина» набрала 67 пунктов и застолбила за собой пятое лигочемпионское место.

    «Барселона» — чемпион Испании
    globallookpress.com

    На второй строчке идёт «Реал», в предпоследнем туре чемпионата королевский добился победы в матче против «Севильи» (2:0). В составе галактикос мячи забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, в итоге мадридцы заработали 81 балл.

    Ниже расположился «Атлетико», у которого 73 набранных очка. «Матрасники» в 37 туре обыграли «Бетис» (4:1).

    Путёвку в Лигу чемпионов получил «Атлетик», как команда топ-4 Ла Лиги. Клуб из Бильбао с минимальным счётом выиграл у «Валенсии» (1:0), в графе «набранные очки» у команды — 70 пунктов.

    Лига Европы и Лига конференций

    Шесто место в чемпионате Испании занял «Бетис», который по ходу сезона заработал 59 очков и получил путевку во второй по значимости турнир УЕФА — Лигу Европы.

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  • Сегодня

    • Идет серьезная борьба за ещё одно место в Лиге Европы. На седьмое место Ла Лиги претендуют три команды, которых разделяет всего один пункт.

    Выше всех «Сельта», у которого 52 набранных очка. По 51 баллу заработали «Райо Вальекано» и «Осасуна».

    Лига аутсайдеров

    На грани вылета находятся «Эспаньол» и «Леганес», соперников разделяют два балла, впереди последний тур чемпионата.

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    • Пока в опасности находится «Леганес», который набрал 37 очков. Вне зоны вылета с 39 баллами расположился «Эспаньол».

    Точно покинут Примеру «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».

    Заключительный тур

    Матчи заключительного 38 тура в испанском чемпионате пройдут с 23 по 25 мая. «Барселона» отправится в гости к «Атлетику», игра состоится в воскресенье, 25 мая.

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    В субботу, 24 мая «Реал» примет «Реал Сосьедад», а «Атлетико» сыграет на выезде против «Жирона».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Новый сезон в испанской Ла Лиге стартует 8 ил 15 августа 2025.

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