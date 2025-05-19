Ла Лига. «Вильярреал» — в ЛЧ, «Бетис» — в ЛЕ

До окончания чемпионата Испании осталось сыграть один тур. К этому моменту известны имена всех участников Лиги чемпионов. Осталось решить, кто получит путёвку в Лигу Европы, Лигу конференций и покинет Примеру вместе с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».

Изменения в турнирной таблице

После матчей 37-го тура в турнирной таблице произошли изменения лишь в средней её части. Группа лидеров и зона вылета остались без перестановок.

На 11-е место поднялся «Реал Сосьедад», команда обошла в турнире «Валенсию», которая опустилась на 12 строчку.

Сразу на две строчки вверх взлетел «Хетафе», расположившись на 13 месте, на три позиции поднялся «Алавес» (14 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

А вот «Жирона» и «Севилья» опустились на 15 и 16 места соответственно, а «Эспаньол» опустился на одну позицию (17 место).

Лига чемпионов

«Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик» и «Вильярреал» — участники Лиги чемпионов сезона 2025/2026. За тур до финиша сезона клубы стали недосягаем для остальных команд Примеры.

Чемпион Испании «Барселона» в 37-м туре уступила «Вильярреалу» (2:3). В составе каталонцев мячи забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес, таким образом в активе «сине-гранатовых» сохранились 85 очков. За победителей точными ударами отметились Айосе Перес, Санти Комесанья и Таджон Бьюкенен. Благодаря этой победе «жёлтая субмарина» набрала 67 пунктов и застолбила за собой пятое лигочемпионское место.

«Барселона» — чемпион Испании globallookpress.com

На второй строчке идёт «Реал», в предпоследнем туре чемпионата королевский добился победы в матче против «Севильи» (2:0). В составе галактикос мячи забили Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, в итоге мадридцы заработали 81 балл.

Ниже расположился «Атлетико», у которого 73 набранных очка. «Матрасники» в 37 туре обыграли «Бетис» (4:1).

Путёвку в Лигу чемпионов получил «Атлетик», как команда топ-4 Ла Лиги. Клуб из Бильбао с минимальным счётом выиграл у «Валенсии» (1:0), в графе «набранные очки» у команды — 70 пунктов.

Лига Европы и Лига конференций

Шесто место в чемпионате Испании занял «Бетис», который по ходу сезона заработал 59 очков и получил путевку во второй по значимости турнир УЕФА — Лигу Европы.

Идет серьезная борьба за ещё одно место в Лиге Европы. На седьмое место Ла Лиги претендуют три команды, которых разделяет всего один пункт.

Выше всех «Сельта», у которого 52 набранных очка. По 51 баллу заработали «Райо Вальекано» и «Осасуна».

Лига аутсайдеров

На грани вылета находятся «Эспаньол» и «Леганес», соперников разделяют два балла, впереди последний тур чемпионата.

Пока в опасности находится «Леганес», который набрал 37 очков. Вне зоны вылета с 39 баллами расположился «Эспаньол».

Точно покинут Примеру «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».

Заключительный тур

Матчи заключительного 38 тура в испанском чемпионате пройдут с 23 по 25 мая. «Барселона» отправится в гости к «Атлетику», игра состоится в воскресенье, 25 мая.

В субботу, 24 мая «Реал» примет «Реал Сосьедад», а «Атлетико» сыграет на выезде против «Жирона».

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