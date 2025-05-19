Мануэл Фернандеш надеется на скорое возвращение российских клубов на международную арену

Бывший полузащитниквыразил надежду, что российские клубы и национальные команды вскоре смогут вернуться на мировую арену.

Честно это или нет — решили другие люди, сейчас мы просто имеем то, что имеем. Надеюсь, что конфликт скоро закончится и ситуация вернется к определенной степени нормальности. Когда это произойдет, российские команды вновь смогут выступать в европейских турнирах«, — сказал Фернандеш ТАСС.

Российские клубы и сборные не допускаются к международным соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Однако в 2025 году всё чаще звучат заявления о возможном скором возвращении: президент РФС Александр Дюков и представители УЕФА открыто говорят о вероятности допуска российских команд уже до конца текущего года.