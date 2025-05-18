«Арсенал» на выезде выиграл у «Уфы»

В матче 33-го тура первой лигина выезде переигралсо счетом 2:1.

В составе победителей смогли забить Кирилл Большаков и Эдарлин Рейес. За хозяева голом отметился Илья Черняк.

Футбол. Россия. Первая лига Уфа — Арсенал Тула 1:2 Голы: 0:1 Кирилл Большаков (пенальти) (33'), 0:2 Reyes E. (55'), 1:2 Илья Черняк (61') Уфа: Олег Баклов, Дмитрий Стоцкий (Данил Ахатов, 74'), Артём Гуренко, Вадим Карпов, Денис Кутин, Даниил Корнюшин, Арсен Адамов, Никита Мацхарашвили (Шамиль Исаев, 58'), Валерий Бочеров (Илья Черняк, 58'), Мигран Агеян, Владислав Ложкин (Камиль Муллин, 74') Арсенал Тула: Михаил Цулая, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Алексей Бердников (Илья Москаленчик, 46'), Reyes E. (Ишхан Гелоян, 84'), Артём Попов, Ahlinvi M. (Никита Раздорских, 70'), Тигран Аванесян, Brnovic M., Сергей Ткачёв (Данил Липовой, 63'), Djuranovic U. (Амур Калмыков, 84')

Календарь и таблица ФНЛ

«Уфа» с 32 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» — десятый.