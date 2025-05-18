Месси и Ди Мария могут стать одноклубниками

Американский клубхочет подписать полузащитника Анхелю Ди Марии, сообщает TEAMtalk.

37-летний аргентинец объявил об уходе из португальской «Бенфики» в качестве свободного агента по истечению контракта 30 июня.

«Интер Майами» хочет пригласить в свой состав чемпиона мира 2022 года до 24 июля, когда в США официально откроется летнее трансферное окно. Одним из инициаторов перехода выступает Лионель Месси, с которым у Ди Марии приятельские отношения по сборной Аргентины.

В этом сезоне Ди Мария провел за «Бенфику» во всех турнирах 39 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач. Рыночная цена аргентинца сейчас составляет € 3 млн.