«Ахмат» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ

В Грозном состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-лиги междуиз Махачкалы. Встреча завершилась боевой ничьей — 1:1.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но ключевой эпизод произошёл на 36-й минуте: после просмотра VAR судья Ян Бобровский назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника Турпал-Али Ибишева. Сердер Сердеров уверенно реализовал 11-метровый удар, выведя махачкалинцев вперед.

В начале второго тайма грозненцы быстро отыгрались: на 47-й минуте Максим Самородов замкнул передачу партнёра и сравнял счет.

После этого команды обменялись опасными моментами, но реализовать их не смогли. «Ахмат» продолжал давить, подал семь угловых против одного у соперника, однако оборона гостей справлялась с угрозами.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Динамо Мх 1:1 Голы: 0:1 Сердер Сердеров (пенальти) (36'), 1:1 Лечи Садулаев (48') Ахмат: Вадим Ульянов, Дарко Тодорович (Арсен Адамов, 46'), Турпал Ибишев, Александр Жиров, Лео Гогличидз, Исмаэл, Владислав Камилов, Максим Самородов (Магомед Якуев, 77'), Амин Талал (Родриго Руис Диас, 46'), Лечи Садулаев (Бернард Бериша, 62'), Георгий Мелкадзе (Милош Шатара, 87') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Tabidze J. (Нардин Мулахусейнович, 46'), Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад (Ражаб Магомедов, 80'), Никита Глушков (Кирилл Зинович, '), Уссем Мрезигу (Эгаш Касинтура, 62'), Абакар Гаджиев (Гамид Агаларов, 46'), Сердер Сердеров (Ахмед Джабраилов, 63') Предупреждение: Исмаэл (14')

«Ахмат» не смог одержать победу при поддержке домашних трибун, а «Динамо» из Махачкалы уходит с важным очком, что позволяет им немного отдалиться от зоны вылета перед заключительным туром сезона.