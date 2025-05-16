«Атлетико» договорился с лидером «Вильярреала»

Мадридскийблизок к завершению трансфера полузащитника «Вильяррреала»

Как сообщает El Chiringuito, сумма сделки составит 55 млн евро. Также ранее сообщалось об интересе к 23-летнему хавбеку со стороны клубов Саудовской Аравии, но их предложения футболист сразу отверг.

В этом сезоне Баэна сыграл за «Вильярреал» 30 матчей в чемпионате Испании, забил в них 6 мячей и сделал 9 ассистов. Он является игроком национальной сборной, всего провел за нее 8 матчей и забил 2 гола.

В составе сборной Испании Баэна в 2024 году стал чемпионом мира и победителем Олимпийских игр.