Стало известно, почему Антон Миранчук пропустил последний матч «Сьона»

Российский полузащитник «Сьона»не играл в последнем туре чемпионата Швейцарии из-за травмы.

У Антона небольшое растяжение икроножной мышцы. В субботу нам предстоит игра с «Грассхоппером», он может сыграть там«, — цитирует президента "Сьона" Кристиана Константина официальный сайт клуба.

Игра "Сьона" и "Санкт-Галлена" за право остаться в Суперлиге завершилась вничью со счетом 1:1. Теперь команде Миранчука предстоит встреча с "Грассхопером" 17 мая в 20:30 (мск).

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В этом сезоне 29-летний Миранчук сыграл 22 матча в чемпионате Швейцарии, забил в них 2 гола и сделал 3 ассиста.