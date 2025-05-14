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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Николич: Это должен был быть финал. Но, к сожалению, такой регламент

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче против «Зенита» в Кубке России.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мы выбираем в стартовый состав самых физически свежих, самых мотивированных. Тех, кто подходит под выбранную тактику. Больше добавить нечего.

    У нас прекрасный эмоциональный фон. В чемпионате мы не проигрываем, не пропускаем с игры. За нас говорит таблица: мы лучшая команда в таблице весной. Этим надо гордиться.

    Но это про РПЛ. А сейчас матч Кубка. В тяжелой ситуации будет сложно отыграться. Но я обещал, что мы будем бороться. Когда серьезный человек обещает, отступать некуда. Будем отыгрываться, время пришло это показать. Я уверен в своей команде, они дадут все силы.

    Еще раз хочу добавить, что это настоящий финал. Мы в Кубке не проигрывали. Только "Зенит" и мы. Это должен был быть финал. Но, к сожалению, такой регламент. Надеюсь, в ближайшее время люди подумают об этом», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Матч состоится сегодня, 14 мая. Начало матча — в 19:30 по Москве.

    Прогноз на матч между командами доступен по этой ссылке.

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