Николич: Это должен был быть финал. Но, к сожалению, такой регламент

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Кубке России.

«Мы выбираем в стартовый состав самых физически свежих, самых мотивированных. Тех, кто подходит под выбранную тактику. Больше добавить нечего.

У нас прекрасный эмоциональный фон. В чемпионате мы не проигрываем, не пропускаем с игры. За нас говорит таблица: мы лучшая команда в таблице весной. Этим надо гордиться.

Но это про РПЛ. А сейчас матч Кубка. В тяжелой ситуации будет сложно отыграться. Но я обещал, что мы будем бороться. Когда серьезный человек обещает, отступать некуда. Будем отыгрываться, время пришло это показать. Я уверен в своей команде, они дадут все силы.

Еще раз хочу добавить, что это настоящий финал. Мы в Кубке не проигрывали. Только "Зенит" и мы. Это должен был быть финал. Но, к сожалению, такой регламент. Надеюсь, в ближайшее время люди подумают об этом», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня, 14 мая. Начало матча — в 19:30 по Москве.

Прогноз на матч между командами доступен по этой ссылке.