Диего Коста: Люди в Бразилии сразу полюбят Анчелотти

Известный нападающийвысказался о назначениина пост наставника сборной Бразилии.

«У Анчелотти громкое имя и большой послужной список. Сейчас в Бразилии многие сомневаются по поводу игроков и тренера. Так что они в конце концов должны были пригласить кого-то, кто так много выигрывал. Это дало бы игрокам немного спокойствия и ослабило бы царящее в Бразилии напряжение. Анчелотти, несомненно, поможет.

У сборной Бразилии никогда не было иностранного тренера, но ситуация меняется, и он способен справиться с давлением.

С культурной точки зрения я думаю, что Анчелотти сработается с Бразилией. Он значимая фигура, и люди сразу его полюбят. Он работал со многими бразильскими игроками, они ему нравятся, как и бразильская культура. Это очень хороший и сильный момент, чтобы приехать сюда», — цитирует Анчелотти The National News.

Напомним, что Анчелотти приступит к работе в сборной Бразилии уже в конце этого месяца.