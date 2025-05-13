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    Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор» 0:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Диего Коста: Люди в Бразилии сразу полюбят Анчелотти

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии
    Известный нападающий Диего Коста высказался о назначении Карло Анчелотти на пост наставника сборной Бразилии.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «У Анчелотти громкое имя и большой послужной список. Сейчас в Бразилии многие сомневаются по поводу игроков и тренера. Так что они в конце концов должны были пригласить кого-то, кто так много выигрывал. Это дало бы игрокам немного спокойствия и ослабило бы царящее в Бразилии напряжение. Анчелотти, несомненно, поможет.

    У сборной Бразилии никогда не было иностранного тренера, но ситуация меняется, и он способен справиться с давлением.

    С культурной точки зрения я думаю, что Анчелотти сработается с Бразилией. Он значимая фигура, и люди сразу его полюбят. Он работал со многими бразильскими игроками, они ему нравятся, как и бразильская культура. Это очень хороший и сильный момент, чтобы приехать сюда», — цитирует Анчелотти The National News.

    Напомним, что Анчелотти приступит к работе в сборной Бразилии уже в конце этого месяца.

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