«Штутгарт» разгромил «Аугсбург»

В 33-м туре немецкой Бундеслигине оставил никаких шансов— 4:0.

На 8-й минуте капитан швабов Атакан Каразор открыл счет в матче. Через 4 минуты гости остались в меньшинстве после удаления Самуэля Эссенде.

Во втором тайме голы забивали Ник Вольтемаде, Энцо Мийо и Эрмедин Демирович.

Календарь и таблица Бундеслиги

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Аугсбург 4:0 Голы: 1:0 Атакан Каразор (8'), 2:0 Ник Вольтемаде (51'), 3:0 Энцо Мийо (80'), 4:0 Эрмедин Демирович (88') Штутгарт: Александр Нюбель, Паскаль Штенцель (Йоша Вагноман, 75'), Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч (Лука Жакес, 33'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер (Янник Кайтель, 16'), Джейми Левелинг (Эрмедин Демирович, 74'), Крис Фюрих, Дениз Ундав, Ник Вольтемаде Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Роберт Гумни (Анри Кудоссу, 58'), Цедрик Цезигер, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Мерт Кёмюр (Арне Майер, 58'), Кристиян Якич, Фрэнк Аниика (Эльвис Реджбечай, 82'), Самюэль Эссенде, Алексис Клод-Морис (Филлип Тиц, 75') Предупреждения: Энцо Мийо (45 + 2'), Димитрис Яннулис (86') Удаление: Самюэль Эссенде (12')

«Штутгарт» с 47 очками идет на девятом месте. «Аугсбург» (43) — 11-й.