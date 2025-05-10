«Монако» уверенно обыграл «Лион» в матче Лиги 1

Завершились два матча 33-го тура французской Лиги 1.

В одной из встреч «Монако» обыграл «Лион» (2:0).

В составе хозяев голы записали на свой счет Такуми Минамино на 62-й минуте и Денис Закария на 68-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Лион 2:0 Голы: 1:0 Такуми Минамино (62'), 2:0 Денис Закария (68') Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе (Вандерсон, 76'), Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике, Магнес Аклиуше, Денис Закария (Кристиан Мависса, 86'), Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 79'), Такуми Минамино (Крепин Дьятта, 86'), Брил Эмболо, Мика Биерет (Элисс Бен-Сегир, 76') Лион: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Мусса Ньякат, Клинтон Мата (Дуйе Чалета-Цар, 22'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Тьяго Альмада, Жордан Верету (Жорж Микаутадзе, 76'), Таннер Тессманн, Неманья Матич (Райан Шерки, 65'), Александр Ляказетт, Малик Мартен Фофана Предупреждения: Клинтон Мата (9'), Jorge Maciel (42'), Тьяго Альмада (45 + 2'), Ламин Камара (59'), Крепин Дьятта (88'), Николас Тальяфико (90'), Мусса Ньякат (90 + 2')

После этого матча «Монако» занимает 2-е место в таблице с 61-м очком в активе. «Лион» — на 7-й строчке (54).

В параллельном матче «Брест» одолел «Лилль» со счетом 2:0.

У хозяев отличились Людовик Ажорк на 42-й минуте и Камори Думбия на 64-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Лилль 2:0 Голы: 1:0 Людовик Ажорк (42'), 2:0 Камори Думбия (64') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Абдулайе Ндиайе, Массадио Айдара (Брэдли Локо, 73'), Эдмилсон Фернандеш, Махди Камара, Уго Маньетти, Камори Думбия (Жонас Мартен, 83'), Матиас Перейра Лаж, Ромен дель Кастильо (Абдалла Сима, 73'), Людовик Ажорк (Амиду Макалу, 88') Лилль: Люка Шевалье, Митчел Баккер (Чуба Акпом, 34'), Алешандро Рибейро, Айсса Манди, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон (Реми Кабелла, 66'), Набиль Бенталеб, Джонатан Дэвид, Матиас Фернандес (Осам Сахрауи, 66'), Ngal'ayel Mukau (Айюб Буадди, 66'), Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 88') Предупреждения: Тома Мёнье (40'), Матиас Перейра Лаж (71')

«Брест» располагается на 8-й позиции (50), а «Лилль» занимает 5-ю строчку (57).