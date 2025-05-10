2-й таймЦСКА — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — КраснодарЦСКА — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Ювентус» не смог удержать победу в меньшинстве против «Лацио»

    «Лацио» и «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус Лацио
    В центральном матче 36-го тура Серии А «Лацио» и «Ювентус» сыграли вничью — 1:1.

    Матиас Весино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матиас Весино

    Первый тайм прошёл в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев, но без голов. Обе команды действовали осторожно, стараясь не рисковать и не допускать ошибок у своих ворот.

    Счет был открыт на 51-й минуте: полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни выполнил точный навес с левого фланга, и Рандаль Коло Муани головой отправил мяч в сетку — 0:1.

    На 60-й минуте «Ювентус» остался вдесятером — защитник Пьер Калюлю получил прямую красную карточку за фол против Кастельяноса.

    Гостям не удалось сохранить победу: на 90+6-й минуте Мануэль Ладзари навесил с правого фланга, Валентин Кастельянос пробил головой, Ди Грегорио парировал, но Матиас Весино первым оказался на добивании и сравнял счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Рандаль Коло Муани (51'), 1:1 Матиас Весино (90 + 6') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич (Мануэль Лаццари, 65'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла (Матиас Весино, 65'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 53'), Фисайо Деле-Баширу (Булайе Диа, 53'), Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Альберто Байо, Николо Савона, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Ренато Вейга, Рандаль Коло Муани (Vasilije Adzic, 76'), Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 46'), Тимоти Уэа Предупреждения: Хефрен Тюрам (21'), Николо Савона (28'), Мануэль Локателли (55'), Валентин Кастеллано (69'), Лука Пеллегрини (81'), Матиас Весино (90'), Маттео Гюэндузи (90 + 1'), Маттиа Цаканьи (90 + 2'), Уэстон Маккенни (90 + 3') Удаление: Пьер Калюлю (60')

    После этого матча обе команды набрали по 64 очка. «Ювентус» поднялся на 4-е место, «Лацио» занимает 5-ю строчку, и борьба за путёвки в Лигу чемпионов обостряется.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смело ставим на голевое шоу!
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Обыграет ли «Атлетико» «Реал Сосьедад»?
  • «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры