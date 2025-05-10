«Ювентус» не смог удержать победу в меньшинстве против «Лацио»

В центральном матче 36-го тура Серии Асыграли вничью — 1:1.

Первый тайм прошёл в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев, но без голов. Обе команды действовали осторожно, стараясь не рисковать и не допускать ошибок у своих ворот.

Счет был открыт на 51-й минуте: полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни выполнил точный навес с левого фланга, и Рандаль Коло Муани головой отправил мяч в сетку — 0:1.

На 60-й минуте «Ювентус» остался вдесятером — защитник Пьер Калюлю получил прямую красную карточку за фол против Кастельяноса.

Гостям не удалось сохранить победу: на 90+6-й минуте Мануэль Ладзари навесил с правого фланга, Валентин Кастельянос пробил головой, Ди Грегорио парировал, но Матиас Весино первым оказался на добивании и сравнял счет.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Ювентус 1:1 Голы: 0:1 Рандаль Коло Муани (51'), 1:1 Матиас Весино (90 + 6') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич (Мануэль Лаццари, 65'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла (Матиас Весино, 65'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 53'), Фисайо Деле-Баширу (Булайе Диа, 53'), Маттиа Цаканьи, Валентин Кастеллано Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Альберто Байо, Николо Савона, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Ренато Вейга, Рандаль Коло Муани (Vasilije Adzic, 76'), Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 46'), Тимоти Уэа Предупреждения: Хефрен Тюрам (21'), Николо Савона (28'), Мануэль Локателли (55'), Валентин Кастеллано (69'), Лука Пеллегрини (81'), Матиас Весино (90'), Маттео Гюэндузи (90 + 1'), Маттиа Цаканьи (90 + 2'), Уэстон Маккенни (90 + 3') Удаление: Пьер Калюлю (60')

После этого матча обе команды набрали по 64 очка. «Ювентус» поднялся на 4-е место, «Лацио» занимает 5-ю строчку, и борьба за путёвки в Лигу чемпионов обостряется.