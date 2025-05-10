«Эмполи» минимально переигрывает «Парму»

в домашнем матче 36-го тура Серии А переиграл— 1:0.

Единственный гол в первом таймена счету Якопо Фаццини на 11-й минуте встречи. «Парма» осталась в меньшинстве на 31-й минуте после того, как Лаутаро Валенти получил 2-ю желтую карточку на 31-й минуте.

Во второй половине встречи «Парма» отыгралась благодаря точному удару Милана Джурича на 73-й минуте, но Фаустино Анджорин принес победу тосканцам, отличившись на 86-й минуте встречи.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Парма 2:1 Голы: 1:0 Якопо Фаццини (11'), 1:1 Милан Дюрич (73'), 2:1 Тино Анджорин (86') Эмполи: Девис Васкес, Лука Марьянуччи, Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла, Либерато Кэкачей (Саломон Самбья, 77'), Лиам Хендерсон (Ола Сольбаккен, 84'), Альберто Грасси (Тино Анджорин, 71'), Якопо Фаццини, Эммануэль Гьяси, Себастьяно Эспозито (Исмаэль Конате, 84') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери, Лаутаро Валенти, Джованни Леони, Энрико Дель Прато, Якоб Ондрейка (Дрисса Камара, 59'), Симон Зом (Эрнани, 65'), Мандела Кейта, Антуан Хено, Матео Пельегрино (Милан Дюрич, 65'), Анж-Йоан Бонни (Ботонд Балог, 77') Предупреждения: Лаутаро Валенти (22'), Лаутаро Валенти (31'), Либерато Кэкачей (73'), Маттиа Вити (88')

«Эмполи» выбирается из зоны вылета и занимает 17-е место с 28 очками.

Календарь и таблица Серии А

«Парма» остается на 16-м месте с 32 баллами в активе.