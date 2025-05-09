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    Вальверде: «Атлетик» был не так уж и плох

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    Наставник «Атлетика» Эрнесто Вальверде оценил игру команды в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», несмотря на поражение.

    Эрнесто Вальверде
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    Эрнесто Вальверде

    Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 4:1 в пользу английского клуба.

    «Игра длится 90 минут. Ты должен быть включен в нее все это время, особенно против команд, которые просто так не сдадутся. Счет получился крупным. Мы чувствовали, что у нас есть шанс, когда вели 1:0, было приятно выйти вперед. Они забили гол в ключевой момент, но мы были не так уж плохи. Для них в концовке это было почти как прогулка по парку. Если не считать последних нескольких минут, игра выглядела достаточно равной», — приводит Sky Sports слова тренера.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Тоттенхэма». Решающий матч пройдет 21 мая в Бильбао.

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