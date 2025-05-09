9 мая в Милане состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в которомпримет. Игра начнется в 21:45 мск.

«Россонери» выиграли 2 матча подряд и вряд ли намерены на этом останавливаться. Клуб все еще имеет шансы на попадание в еврокубки через турнир.

«Болонья» выиграла только один матч из пяти последних. Из-за потери очков клуб не смог удержаться в зоне еврокубков. При этом победа может поднять «борзых» в зону Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.35 на победу «Милана», 3.40 на ничью и 3.05 на победу «Болоньи».

Эксперты LiveSport предсказывают слабую результативность. В своем прогнозе они предложили пару ставок.

ИИ дал прогноз, в котором «Милан» должен одержать победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.