«Россонери» выиграли 2 матча подряд и вряд ли намерены на этом останавливаться. Клуб все еще имеет шансы на попадание в еврокубки через турнир.
«Болонья» выиграла только один матч из пяти последних. Из-за потери очков клуб не смог удержаться в зоне еврокубков. При этом победа может поднять «борзых» в зону Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.35 на победу «Милана», 3.40 на ничью и 3.05 на победу «Болоньи».
- Эксперты LiveSport предсказывают слабую результативность. В своем прогнозе они предложили пару ставок.
- ИИ дал прогноз, в котором «Милан» должен одержать победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.
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