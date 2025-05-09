21:45Милан — БолоньяОнлайн
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    «Милан»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
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    «Милан» — «Болонья»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    9 мая в Милане состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Болонью». Игра начнется в 21:45 мск.

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    «Россонери» выиграли 2 матча подряд и вряд ли намерены на этом останавливаться. Клуб все еще имеет шансы на попадание в еврокубки через турнир.

    «Болонья» выиграла только один матч из пяти последних. Из-за потери очков клуб не смог удержаться в зоне еврокубков. При этом победа может поднять «борзых» в зону Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.35 на победу «Милана», 3.40 на ничью и 3.05 на победу «Болоньи».

    • Эксперты LiveSport предсказывают слабую результативность. В своем прогнозе они предложили пару ставок.

    • ИИ дал прогноз, в котором «Милан» должен одержать победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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