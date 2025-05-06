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    Бундеслига. «Бавария» потеряла очки в статусе чемпиона

    Итоги 32-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Лейпциг» — «Бавария»
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    «Лейпциг» — «Бавария»
    До окончания сезона в немецкой Бундеслиге осталось 2 тура. Досрочное чемпионство в турнире завоевал «Бавария», которой удалось вернуть себе титул.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 32 тура всего два изменения произошли в турнирной таблице немецкого чемпионата. Поменялись местами «Боруссия» из Дортмунда и «Лейпциг», которые расположились на 5 и 6 местах соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Улучшил положение в таблице «Штутгарт», который поднялся на 10 строчку и обошёл в чемпионате «Аугсбург».

    Кто в Лигу чемпионов?

    «Бавария» последние матчи чемпионата играет в своё удовольствие, мюнхенский клуб завоевал титул лучшей команды Германии и сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2025/2026.

    В 32 туре Бундеслиги «немецкая машина» играла против «Лейпцига» (3:3). В составе «Баварии» голами отметились Эрик Дайер, Майкл Олисе и Лерой Сане, таким образом мюнхенцы набрали 76 очков.

    В последних двух турах «Бавария» сыграет на выезде против «Хоффенхайма» и примет «Боруссию» из Гладбаха.

    «Фрайбург» — «Байер»
    globallookpress.com

    Место в Лиге чемпионов обеспечил «Байер», который на данный момент вторую строчку в чемпионате, набрав этом сезоне 68 баллов. В рамках минувшего тура «фармацевты» сыграли вничью с «Фрайбургом» (2:2).

    В тройку входит «Айнтрахт», у которого 56 очков, комнда также сыграла вничью в туре, обменявшись голами с клубом «Майнц» (1:1).

    Пока четвёртое лигочемпионское занимает «Фрайбург» с активом в 52 очка. В минувшем туре команда сыграла вничью с «Байером» (2:2).

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    • На пятой строчке (это Лига Европы) идёт дортмундская «Боруссия», которая одержала крупную победу над «Вольфсбургом» (4:0) и набрала 51 очко.

    Кто в Лигу конференций?

    В Лигу конференций метит «Лейпциг», который занимает 6 место, набрав 50 очков. В 32 туре Бундеслиги команда сыграла вничью с «Баварией» (3:3).

    Зона вылета

    В зоне вылета находятся «Хайденхайм» и «Хольштайн Киль», которые расположились на 16 и 17 местах соответственно. В активе «Хайденхайма» — 26 очков, у «Хольштайн Киль» — 25 баллов. Оба клуба продолжают борьбу за выживание.

    Известно точно, что по итогам сезона Бундеслигу покинет «Бохум», который набрал всего 22 очка.

    Тур № 33

    Матчи предпоследнего 33 тура чемпионата Германии пройдут с 9 по 11 мая.

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    Чемпион «Бавария» свой матч проведёт против «Боруссии» М в субботу, 10 мая.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В воскресенье, 11 мая «Байер» попытается взять три очка в матче против «Боруссии» из Дортмунда.

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