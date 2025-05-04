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    «Реал Мадрид» — «Сельта». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 34-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Сельта»

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    Игроки «Реала» празднуют гол
    На «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» принимает «Сельту» в рамках 34-го тура Ла Лиги. Для хозяев встреча — ключевая в борьбе за титул: потеря очков практически закроет для них дорогу к чемпионству. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    Ход игры

    1' Звучит свисток! «Реал» начал с центра поля.

    До матча

    14:59 Перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» — традиционная минута молчания в честь Папы Римского Франциска

    14:56 Игроки «Реала» и «Сельты» на поле, через несколько минут начинаем!

    Стартовые составы команд:

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    «Реал Мадрид»: Куртуа, Васкес, Чуамени, Асенсио, Гарсия, Вальверде, Себальос, Гюлер, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе

    «Сельта»: Гуаита, Родригес, Лаго, Алонсо, Каррейра, Бельтран, Сотело, Мингеса, Лопес, Иглесиас, Альфон.

    «Реал»

    После провального апреля, когда мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Арсеналу», и проиграли финал Кубка Испании «Барселоне» (2:3), команда Карло Анчелотти осталась один на один с Ла Лигой. Три минимальные победы подряд в чемпионате (все — со счётом 1:0) позволяют «Реалу» оставаться в гонке, но любая осечка теперь фатальна.

    На данный момент «сливочные» отстают от «Барселоны» на семь очков. Каталонцы вчера взяли три балла в матче с «Вальядолидом» — и на фоне этого терять очки мадридцам просто запрещено.

    Состав мадридцев трещит по швам. До конца сезона вне игры Данни Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер. К ним присоединился и Эдуардо Камавинга — травма приводящей мышцы. Из-за болезни матч пропустит Родриго.

    Тем не менее, хорошая новость — сыграют Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, чьё участие ранее было под вопросом. Джуд Беллингем также готов к игре: дисквалификация после финала Кубка Испании была отменена. В центре обороны ожидается пара Орельен Тчуамени — Рауль Асенсио, а на флангах — Фран Гарсия и Лукас Васкес.

    «Реал» против «Сельты» в Кубке Испании
    globallookpress.com

    «Сельта»

    «Сельта» при Клаудио Хиральдесе переживает интересный сезон: команда находится на седьмом месте и ведёт борьбу за попадание в еврокубки. Недавно «небесно-голубые» впечатлили, уничтожив «Вильярреал» со счётом 3:0. В активе — 46 очков, но конкуренция плотная, и позиция в зоне Лиги Европы пока не гарантирует ничего.

    На выезде галисийцы выступают заметно слабее, чем дома: всего 13 очков в 16 матчах. Недавнее выездное поражение от «Барселоны» (3:4) лишь подтвердило шаткость их обороны вдали от Виго.

    История личных встреч с «Реалом» также не даёт особого оптимизма. Последняя победа в Ла Лиге над мадридцами датируется маем 2014 года, а на «Бернабеу» — и вовсе почти двадцать лет назад. В текущем сезоне «Сельта» уже дважды уступала «сливочным»: 1:2 в чемпионате и 2:5 — в Кубке Испании.

    У гостей список потерь короче: по-прежнему травмирован Карл Старфельт, под вопросом — Джонс Эль-Абделлауи. Возможна ротация в центре поля: Илаиш Мориба может заменить Франа Бельтрана. В атаке, несмотря на забитый пенальти в прошлом туре, Яго Аспас, скорее всего, снова начнёт матч на скамейке.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Сельта» с коэффициентом 2.25.

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