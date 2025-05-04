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    Луис Энрике: Очень горд за молодых игроков «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Страсбург
    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении команды в матче 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (1:2).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Думаю, что это была очень напряжённая игра между двумя командами, которые стремятся в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Мы начали матч с четырьмя молодыми игроками и, на мой взгляд, показывали хорошую игру. Хотя мы и столкнулись с некоторыми трудностями, я должен поздравить команду.

    Я очень горд за молодых игроков, они продемонстрировали свои способности. Играть против этой команды, "Страсбурга", нелегко — у них много сильных качеств и опыта. Мы провели очень хороший матч, но, к сожалению, не добились желаемого результата. Теперь нам нужно восстановиться и сосредоточиться на игре Лиги чемпионов в среду», — приводит слова Энрике официальный сайт парижан.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В этом матче принял участие российский голкипер Матвей Сафонов. Он сыграл все 90 минут, пропустил два мяча и совершил один сейв.

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