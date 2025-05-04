Гончаренко: Большую часть времени мы хорошо оборонялись

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Мы очень много сил затратили сегодня, чтобы добыть очки. Понимали, что будут опасные моменты у наших ворот, понимали, как действовать на флангах против "Зенита". Большую часть времени мы хорошо оборонялись. Понятно, что были попытки подержать мяч, но у нас не получилось, так как мы тратили много времени, чтобы отобрать мяч, а когда это происходило, уже не было сил или вариантов выбежать в атаку. Нам надо одерживать победы, это самое важное», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

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После этой победы «Зенит» идет вторым с 57 очками и отстает от лидера «Краснодара» на четыре очка за три тура до финиша чемпионата. «Пари НН» в зоне стыков с 23 очками.