«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
9'
8' После короткого розыгрыша корнера Миранда навесил с левого края, Даллинга головой замкнул передачу, но удар вышел слишком мягким — Ди Грегорио без проблем забрал мяч по центру.
6' После мощного прохода по левому краю Камбьяги, несмотря на сопротивление Вейга, добился углового — мяч ушел от соперника.
4' Фланговый прорыв Даллинга был прерван фолом от Тюрама — арбитр тут же назначает штрафной.
2' Ювентус сразу зарабатывает угловой. Веа с корнера сделал передачу на ближний край штрафной, Камбьясо пробил в касание, но удар был заблокирован!
1' Матч стартовал! Ювентус разыграл мяч с центра поля.
До матча
21:43 Главный арбитр матча — Даниэле Довери из Рима.
21:40 В списке травмированных игроков «Болоньи» трое — Холм, Ндойе и Педрола.
21:36 В лазарете «Ювентуса» находятся сразу семь игроков. Из-за травм «Старой Синьоре» сегодня не помогут Бремер, Кабаль, Гатти, Келли, Компейнерс, Милик и Влахович. Также Игор Тудор не сможет рассчитывать на Йылдыза — турок пропускает матч из-за дисквалификации.
Стартовые составы
«Болонья»: Скорупский, Де Сильвестри, Миранде, Лукуми, Бёкема, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Орсолини, Одгор, Даллинга
«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Локателли, Маккенни, Камбьясо, Тюрам, Веа, Гонсалес, Коло-Муани, Вейга
«Болонья»
«Болонья» ведет ожесточенную борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Команда Винченцо Итальяно располагается на пятой строчке турнирной таблицы Серии А, имея в активе 61 очко после 34-х матчей. «Красно-синие» одержали 16 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели всего 5 поражений. Разница мячей составляет 52:37.
Кроме стабильных выступлений в чемпионате, «Болонья» также впечатлила в Кубке Италии — клуб вышел в финал турнира впервые с 1974 года. За почётный трофей команда поборется с «Миланом».
В последнем туре Серии А «Болонья» не сумела добиться победы на выезде против «Удинезе», матч завершился без забитых мячей — 0:0. Зато туром ранее команда одержала важнейшую домашнюю победу над одним из лидеров — «Интером», выиграв с минимальным счётом 1:0.
«Ювентус»
«Ювентус» остается одним из главных претендентов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сейчас «Старая Синьора» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка после 32-х туров. Туринцы одержали 16 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели всего 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 51:31.
С момента назначения Игора Тудора на пост главного тренера «Ювентус» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Первое фиаско под руководством хорватского специалиста команда потерпела двумя турами ранее, уступив «Парме» на выезде со счетом 0:1. Однако уже в следующем матче туринцы уверенно реабилитировались перед своими болельщиками, обыграв на домашнем стадионе аутсайдера Серии А «Монцу» — 2:0.
Личные встречи
В матче первого круга в Турине была зафиксирована боевая ничья — 2:2.
В последних 10-ти очных встречах на счету «Ювентуса» 5 побед и 5 матчей завершились вничью.
«Болонья» не может обыграть «Ювентус» уже 14 лет. Последняя виктория «красно-синих» над туринцами была в феврале 2011 года.