«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция

«Болонья» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Ювентус 0:1 Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини, Йенс Одгор, Тёйс Даллинга Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Николо Савона, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Ренато Вейга, Рандаль Коло Муани, Николас Гонсалес, Тимоти Уэа

Ход матча

9' ГОООЛ!!! 0:1! Тюрам выводит Ювентус вперед! Камбьязо сместился в центр и отдал передачу налево — Тюрам подхватил и пробил с ходу! Мяч юркнул из-под защитника — Скорупски не увидел момент удара и пропустил между рук!

8' После короткого розыгрыша корнера Миранда навесил с левого края, Даллинга головой замкнул передачу, но удар вышел слишком мягким — Ди Грегорио без проблем забрал мяч по центру.

6' После мощного прохода по левому краю Камбьяги, несмотря на сопротивление Вейга, добился углового — мяч ушел от соперника.

4' Фланговый прорыв Даллинга был прерван фолом от Тюрама — арбитр тут же назначает штрафной.

2' Ювентус сразу зарабатывает угловой. Веа с корнера сделал передачу на ближний край штрафной, Камбьясо пробил в касание, но удар был заблокирован!

1' Матч стартовал! Ювентус разыграл мяч с центра поля.

До матча

21:43 Главный арбитр матча — Даниэле Довери из Рима.

21:40 В списке травмированных игроков «Болоньи» трое — Холм, Ндойе и Педрола.

21:36 В лазарете «Ювентуса» находятся сразу семь игроков. Из-за травм «Старой Синьоре» сегодня не помогут Бремер, Кабаль, Гатти, Келли, Компейнерс, Милик и Влахович. Также Игор Тудор не сможет рассчитывать на Йылдыза — турок пропускает матч из-за дисквалификации.

Стартовые составы

«Болонья»: Скорупский, Де Сильвестри, Миранде, Лукуми, Бёкема, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Орсолини, Одгор, Даллинга

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Савона, Локателли, Маккенни, Камбьясо, Тюрам, Веа, Гонсалес, Коло-Муани, Вейга

«Болонья»

«Болонья» ведет ожесточенную борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Команда Винченцо Итальяно располагается на пятой строчке турнирной таблицы Серии А, имея в активе 61 очко после 34-х матчей. «Красно-синие» одержали 16 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели всего 5 поражений. Разница мячей составляет 52:37.

Кроме стабильных выступлений в чемпионате, «Болонья» также впечатлила в Кубке Италии — клуб вышел в финал турнира впервые с 1974 года. За почётный трофей команда поборется с «Миланом».

В последнем туре Серии А «Болонья» не сумела добиться победы на выезде против «Удинезе», матч завершился без забитых мячей — 0:0. Зато туром ранее команда одержала важнейшую домашнюю победу над одним из лидеров — «Интером», выиграв с минимальным счётом 1:0.

«Ювентус»

«Ювентус» остается одним из главных претендентов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сейчас «Старая Синьора» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 62 очка после 32-х туров. Туринцы одержали 16 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели всего 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 51:31.

С момента назначения Игора Тудора на пост главного тренера «Ювентус» провел пять матчей, в которых одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Первое фиаско под руководством хорватского специалиста команда потерпела двумя турами ранее, уступив «Парме» на выезде со счетом 0:1. Однако уже в следующем матче туринцы уверенно реабилитировались перед своими болельщиками, обыграв на домашнем стадионе аутсайдера Серии А «Монцу» — 2:0.

Личные встречи

В матче первого круга в Турине была зафиксирована боевая ничья — 2:2.

В последних 10-ти очных встречах на счету «Ювентуса» 5 побед и 5 матчей завершились вничью.

«Болонья» не может обыграть «Ювентус» уже 14 лет. Последняя виктория «красно-синих» над туринцами была в феврале 2011 года.