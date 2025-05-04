Болонья — Ювентус: прогноз ставки (3.25) на Серию A

4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.

При этом «Болонья» на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Болонья» подписала мировую с «Удинезе» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Эмполи» (2:1). При этом чуть ранее она переиграла еще и сильный «Интер» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Николо Касале, Эмиль Холм, Дэн Ндойе — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Болонья» в последнее время находится на подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Болонья» уступила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Болонья» твердо намерена запрыгнуть в первую четверку.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 3 очка отстает от идущей третьей «Аталанты». При этом забила команда 51 мяч в 34 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Туринцы по всем статьям переиграли «Монцу» (2:0).

До того команда минимально уступила «Парме». А вот поединок с «Лечче» принес весьма непростую викторию (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Федерико Гатти, Ллойд Келли,Тён Копмейнерс, Душан Влахович — травмированы. Кенан Йылдыз — дисквалифицирован.

Состояние команды: Туринцы имеют некоторые проблемы в плане реализации. Да и кадровых проблем у «Старой Сеньоры» громадьё.

При этом «Ювентус» имеет достаточно надежные тылы. Команда пропустила 31 мяч в 34 поединках итальянского чемпионата.

Туринцы уже 14 лет не проигрывают «Болонье». Да и в нынешней диспозиции команда явно постарается закрепиться в топ-4.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Даже без ряда основных исполнителей туринцы выглядят ярче оппонента.

Статистика для ставок

«Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч

«Болонья» не проигрывала в 3 последних поединках

«Болонья» уже 14 лет не обыгрывает «Старую Сеньору»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

«Болонья» традиционно неудачно противостоит туринцам, которых не обыгрывает уже долгих четырнадцать лет.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00