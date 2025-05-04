Болонья — Ювентус: прогноз ставки (3.25) на Серию A

Болонья
Ювентус
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 5 место в турнирной таблице.
При этом «Болонья» на один пункт отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 34 матчах.
Болонья — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Болонья» подписала мировую с «Удинезе» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Эмполи» (2:1). При этом чуть ранее она переиграла еще и сильный «Интер» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Николо Касале, Эмиль Холм, Дэн Ндойе — травмированы.
Состояние команды: «Болонья» в последнее время находится на подъеме. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Болонья» уступила 1 раз при 4 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Болонья» твердо намерена запрыгнуть в первую четверку.
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы сражаются за зону Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» на 3 очка отстает от идущей третьей «Аталанты». При этом забила команда 51 мяч в 34 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Туринцы по всем статьям переиграли «Монцу» (2:0).
До того команда минимально уступила «Парме». А вот поединок с «Лечче» принес весьма непростую викторию (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Федерико Гатти, Ллойд Келли,Тён Копмейнерс, Душан Влахович — травмированы. Кенан Йылдыз — дисквалифицирован.
Состояние команды: Туринцы имеют некоторые проблемы в плане реализации. Да и кадровых проблем у «Старой Сеньоры» громадьё.
При этом «Ювентус» имеет достаточно надежные тылы. Команда пропустила 31 мяч в 34 поединках итальянского чемпионата.
Туринцы уже 14 лет не проигрывают «Болонье». Да и в нынешней диспозиции команда явно постарается закрепиться в топ-4.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Даже без ряда основных исполнителей туринцы выглядят ярче оппонента.
Статистика для ставок
- «Ювентус» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Болонья» не проигрывала в 3 последних поединках
- «Болонья» уже 14 лет не обыгрывает «Старую Сеньору»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 1.97Краснодар — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.02Вальядолид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Лечче — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Ювентус» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
«Болонья» традиционно неудачно противостоит туринцам, которых не обыгрывает уже долгих четырнадцать лет.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00