2-й таймКраснодар — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Краснодар» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Сочи» уничтожил тульский «Арсенал» в матче Первой лиги

    «Сочи» — «Арсенал» Тула: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Сочи Арсенал Тула
    В 31-м туре Первой лиги «Сочи» на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.

    Футбольный клуб «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Сочи»

    Гости первыми открыли счет — на 54-й минуте отличился Калмыков. Однако уже через 10 минут «Сочи» восстановил равновесие усилиями Пасевича на 64-й минуте.

    На 75-й минуте Магаль вывел хозяев вперед, а затем сочинцы довели счет до крупного: Крамарич реализовал пенальти на 81-й минуте, а Мартовой оформил дубль, забив на 87-й и 89-й минутах.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сочи — Арсенал Тула 5:1
    Голы: 1:0 (24'), 0:1 Амур Калмыков (53'), 1:1 Роман Пасевич (64'), 2:1 Руслан Магаль (75'), 3:1 Мартин Крамарич (пенальти) (81'), 4:1 Даниэль Мишкич (87'), 5:1 Даниэль Мишкич (89') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 82'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Артём Макарчук (Сергей Терехов, 68'), Максим Кайнов, Игнасио Сааведра, Роман Пасевич (Олег Кожемякин, 84'), Руслан Барт, Мартин Крамарич (Даниэль Мишкич, 84'), Владимир Писарский Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Артём Попов, Тигран Аванесян, Никита Раздорских (Brnovic M., 63'), Данил Липовой (Bogdanets K., 85'), Алан Цараев, Сергей Ткачёв, Амур Калмыков (Давид Семенчук, 73') Предупреждение: Артём Макарчук (34')

    Победа позволила «Сочи» укрепиться в верхней части таблицы: команда занимает 4-е место с 53 очками после 31 тура и продолжает борьбу за прямое повышение в РПЛ.

    «Арсенал» Тула с 37 баллами располагается на 10-й позиции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каталонцы вчистую раскатают аутсайдера
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Змеи» обеспечат голепад
  • «Интер» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Борнмут» доставит проблемы «канонирам»?!
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры