«Сочи» уничтожил тульский «Арсенал» в матче Первой лиги

В 31-м туре Первой лигина своем поле разгромил тульскийсо счетом 5:1.

Гости первыми открыли счет — на 54-й минуте отличился Калмыков. Однако уже через 10 минут «Сочи» восстановил равновесие усилиями Пасевича на 64-й минуте.

На 75-й минуте Магаль вывел хозяев вперед, а затем сочинцы довели счет до крупного: Крамарич реализовал пенальти на 81-й минуте, а Мартовой оформил дубль, забив на 87-й и 89-й минутах.

Футбол. Россия. Первая лига Сочи — Арсенал Тула 5:1 Голы: 1:0 (24'), 0:1 Амур Калмыков (53'), 1:1 Роман Пасевич (64'), 2:1 Руслан Магаль (75'), 3:1 Мартин Крамарич (пенальти) (81'), 4:1 Даниэль Мишкич (87'), 5:1 Даниэль Мишкич (89') Сочи: Александр Дёгтев, Кирилл Заика (Павел Маслов, 82'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Артём Макарчук (Сергей Терехов, 68'), Максим Кайнов, Игнасио Сааведра, Роман Пасевич (Олег Кожемякин, 84'), Руслан Барт, Мартин Крамарич (Даниэль Мишкич, 84'), Владимир Писарский Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Артём Попов, Тигран Аванесян, Никита Раздорских (Brnovic M., 63'), Данил Липовой (Bogdanets K., 85'), Алан Цараев, Сергей Ткачёв, Амур Калмыков (Давид Семенчук, 73') Предупреждение: Артём Макарчук (34')

Победа позволила «Сочи» укрепиться в верхней части таблицы: команда занимает 4-е место с 53 очками после 31 тура и продолжает борьбу за прямое повышение в РПЛ.

«Арсенал» Тула с 37 баллами располагается на 10-й позиции.