«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция

«Локомотив» принимает «Оренбург» на «РЖД Арене» в рамках 27-го тура РПЛ. Обе команды вступают в эту встречу в разочаровании, но с разным контекстом: москвичи окончательно упустили шанс побороться за титул, а гости — отчаянно борются за выживание. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

16:25 В составе «Локомотива» ни одного легионера! Это ещй раз подтверждает недавнюю статистику Opta о том, что за железнодорожников, по большей части, играют россияне (79,5% минут).

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Погостнов, Сильянов, Тимофеев, Баринов, Пиняев, Батраков, Сарвели, Воробьев.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Горлюк, Сахархизан.

«Локомотив»

После бодрого старта сезона, когда команда Михаила Галактионова уверенно держалась в лидерах чемпионата, весна обернулась для «Локомотива» суровым испытанием на прочность. Только четыре победы в 15 последних матчах РПЛ, и шестое место в таблице — очевидный регресс.

На неделе стало ясно, что и надежда на Кубок России потеряна: домашнее поражение от «Ростова» (0:2) в полуфинале пути регионов поставило крест на трофейных амбициях.

Галактионову остаётся лишь бороться за медали в чемпионате, но и здесь всё сложнее: отставание от третьего места уже составляет шесть очков. В последних двух турах команда не проигрывала, но после кубковой осечки нужно снова искать ритм.

«Оренбург»

«Оренбург» перед стартом сезона не выглядел безнадёжным, но провал первого круга превратил клуб в одного из главных претендентов на вылет. Однако весной команда Владимира Слишковича преобразилась — хотя бы относительно: три победы в шести последних матчах дали надежду на спасение.

Проблески в атаке, голы и очки — всё это позволило «Оренбургу» сократить отставание от зоны стыков до трёх очков. Но поражение от «Крыльев Советов» на прошлых выходных (0:2) вновь усложнило задачи, особенно с учётом тяжёлого календаря на финише. Теперь до спасительного 14 места — 6 очков.

История встреч и потери

В текущем сезоне команды уже трижды пересекались — и все трижды сильнее был «Локомотив». В чемпионате москвичи победили 4:2, а в Кубке дважды брали верх — 3:2 и 2:1.

У хозяев вне игры Илья Самошников, он получил травму в игре против «Ростова» в Кубке. У гостей — травмирован защитник Эммануэль Флорентин.