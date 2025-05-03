«Саутгемптон» установил уникальный антирекорд в АПЛ

В 35-м туре АПЛ на стадионе «Кинг Пауэр»уверенно обыгралсо счётом 2:0, прервав свою 11-матчевую серию без побед.

Оба клуба уже ранее потеряли шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Этот сезон стал для «Саутгемптона» исторически неудачным: команда завершит чемпионат на 20-м месте уже в третий раз в своей истории.

Данный показатель стал антирекордом АПЛ — ни один другой клуб не занимал последнее место так часто. После 35 туров у «Саутгемптона» всего 11 очков и разница мячей −57.

Прогнозы и ставки на АПЛ

У «Лестера», идущего 19-м, 21 очко, а третья команда в зоне вылета — «Ипсвич» — также досрочно потеряла шансы остаться в элите, имея 22 очка.