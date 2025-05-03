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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    «Саутгемптон» установил уникальный антирекорд в АПЛ

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    В 35-м туре АПЛ на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер» уверенно обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:0, прервав свою 11-матчевую серию без побед.

    Футбольный клуб «Саутгемптон»
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    Футбольный клуб «Саутгемптон»

    Оба клуба уже ранее потеряли шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Этот сезон стал для «Саутгемптона» исторически неудачным: команда завершит чемпионат на 20-м месте уже в третий раз в своей истории.

    Данный показатель стал антирекордом АПЛ — ни один другой клуб не занимал последнее место так часто. После 35 туров у «Саутгемптона» всего 11 очков и разница мячей −57.

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    У «Лестера», идущего 19-м, 21 очко, а третья команда в зоне вылета — «Ипсвич» — также досрочно потеряла шансы остаться в элите, имея 22 очка.

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