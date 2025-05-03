«Эвертон» и «Ипсвич» поделили очки, «Лестер» победил «Саутгемптон»

В матче 35-го тура чемпионата Англиисыграли вничью 2:2.

На голы Бету и Дуайта МакНила гости ответили точными ударами Хулио Энсисо и Джорджа Хирста.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Ипсвич Таун 2:2 Голы: 1:0 Бету (26'), 2:0 Дуайт Макнил (35'), 2:1 Хулио Энсисо (41'), 2:2 Джордж Хирст (79') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Доминик Калверт-Льюин, 77'), Нэйтан Паттерсон (Эшли Янг, 82'), Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 90'), Карлос Алькарас (Юссеф Шермити, 90'), Дуайт Макнил (Джек Харрисон, 78'), Илиман Ндиайе, Jake O'Brien Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Джейкоб Гривз, Кэмерон Бургесс, Люк Вулфенден, Омари Хатчинсон, Джек Тейлор (Йенс-Люс Каюсте, 82'), Сэми Морси (Калвин Филлипс, 68'), Лиам Дилап (Джордж Хирст, 68'), Хулио Энсисо (Аксель Туанзебе, 90'), Конор Чаплин (Джек Кларк, 68'), Dara O'Shea Предупреждения: Jake O'Brien (28'), Лиам Дилап (28'), Сэми Морси (33'), Карлос Алькарас (65'), Конор Чаплин (65'), Нэйтан Паттерсон (80'), Виталий Миколенко (80'), Джордж Хирст (81')

У «Эвертона» теперь 39 очков и 14-е место в турнирной таблице. У «Ипсвича» 22 балла и 18-я строчка.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельной игре «Лестер» выиграл у «Саутгемптона» со счетом 2:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отличиться Джейми Варди и Джордан Айю.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Саутгемптон 2:0 Голы: 1:0 Джейми Варди (17'), 2:0 Джордан Айю (44') Лестер: Якуб Столарчик, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Конор Коди, Люк Томас, Вильфред Ндиди, Оливер Скипп, Кейси Макатир (Джейк Эванс, 84'), Билаль эль-Ханнус (Бубакари Сумаре, 84'), Джордан Айю (Джереми Монга, 70'), Джейми Варди (Патсон Дака, 85') Саутгемптон: Росс Стюарт (Пол Онуачу, 46'), Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Джек Стивенс (Тайлер Диблинг, 46'), Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Камал Дин Сулемана (Jay Robinson, 57'), Матеуш Фернандеш (Уилл Смоллбон, 57'), Райан Мэннинг, Лесли Угочукву (Кэмерон Арчер, 79'), Флинн Даунс Предупреждения: Камал Дин Сулемана (52'), Лесли Угочукву (65'), Оливер Скипп (68'), Тейлор Харвуд-Беллис (75')

«Лестер» набрал 21 очко и остался 19-м, «Саутгемптон» (11) — последний.