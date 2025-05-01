«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Онлайн, прямая трансляция

«Тоттенхэм» и «Будё-Глимт» сыграют между собой в рамках полуфинала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Тоттенхэм — Будё-Глимт : Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Ришарлисон, Доминик Соланке Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Вилладс Нильсен, Йостейн Гундерсен, Оле Дидрик Бломберг, Исак Дюбвик Мяяття, Ульрик Салтнес, Сондре Фет, Фредрик Шёвольд, Каспер Хёг, Йенс Хёуге

До матча

21:50 Команды вернулись в подтрибунку после разминки — уже меньше 10 минут до стартового свистка!

21:45 Главный арбитр матча — Хосе Мария Санчес Мартинес, ассистенты — Рауль Мартинес, Иньиго Прието, Алехандро Эрнандес. За ВАР будут отвечать Карлос дел Серро Гранде и Сезар Сото Градо

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бентанкур, Биссума, Джонсон, Мэддисон, Ришарлисон, Соланке.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Сьоволд, Гундерсен, Нильсен, Бьёркан, Фет, Хауге, Салтнес, Мяття, Хёг, Бломберг.

«Тоттенхэм»

Для «Тоттенхэма» Лига Европы — последний шанс придать хоть какое-то значение провальному сезону. Команда Энджа Постекоглу опустилась в нижнюю часть таблицы АПЛ, проиграв три матча подряд, включая болезненное поражение от «Ливерпуля» со счётом 1:5. Сейчас лондонцы идут на 16-й строчке в чемпионате, и, если бы не слабость новичков лиги, борьба за выживание была бы реальной угрозой. Но именно в Европе «шпоры» выглядят иначе — более собранными, организованными и опасными.

Тоттенхэм празднует выход в полуфинал globallookpress.com

Четвертьфинал с «Айнтрахтом» доказал, что при должной концентрации эта команда способна добиваться результата. В том матче единственный гол забил Доминик Соланке с пенальти — и именно он остаётся ключевой фигурой в атаке. В предстоящем полуфинале «Тоттенхэм» снова сделает ставку на основу: возвращаются в строй Ван де Вен и Ромеро в центр обороны, в середине поля появится Бентанкур, а в атаке рассчитывают на скорейшее восстановление Сон Хын Мина. Правда, часть игроков вне заявки на еврокубки, а защитник Дрэгушин травмирован. Несмотря на все проблемы, у «Тоттенхэма» есть класс, опыт и мотивация — они хотят прервать 41-летнюю паузу без европейских трофеев.

«Будё-Глимт»

То, что «Будё-Глимт» оказался в полуфинале Лиги Европы, кто-то назовёт сенсацией, но это результат системной работы. Норвежцы уже несколько лет доминируют в своём чемпионате, выиграв его в 2023 и 2024 годах, а в новом сезоне начали с трёх побед в четырёх турах. В последние сезоны клуб под руководством Кьетиля Кнутсена стабильно прогрессирует, не боится именитых соперников и играет в атакующий футбол с чёткой структурой.

В последнем матче чемпионата «Будё-Глимт» уверенно победил «КФУМ Осло», а дублем отметился датчанин Каспер Хёг, который также является одним из лучших бомбардиров Лиги Европы. Однако к встрече с «Тоттенхэмом» команда подходит с кадровыми трудностями: дисквалифицированы сразу три ключевых игрока — Берг, Эвьен и Хельмерсен, а основной защитник Бьортуфт получил повреждение и может не сыграть. Это, конечно, удар по амбициям, но у норвежцев по-прежнему остаётся их главный козырь — командная игра, вера в себя и отсутствие давления. И, конечно, Никита Хайкин — голкипер, который вытащил серию пенальти в четвертьфинале.

Игроки Будё-Глимт после победы в четвертьфинале globallookpress.com

И пусть до этого «Будё-Глимт» проигрывал всем английским клубам в еврокубках, сейчас у команды есть реальный шанс изменить историю. Главное — выстоять в первом матче на выезде и сохранить интригу перед ответной игрой в Норвегии.

Матч в Лондоне — это столкновение двух миров: амбициозного европейского середняка с большими ожиданиями и организованного скандинавского коллектива, уже превысившего все прогнозы. Один — хочет спасти сезон, другой — продолжает мечтать.