Радимов высказался об увольнении Лички с поста главного тренера «Динамо»

Экс-футболист сборной Россииподелился мнением об увольнениис поста наставника

«Хороший, красивый футбол и в "Оренбурге", и в "Динамо" он ставил, другое дело, что не хватало баланса для того, чтобы добиваться самых высоких задач. В этом плане как раз и не было того, чтобы совместить результат с качеством игры. Хороший атакующий футбол, но он не давал того результата, который ждали в "Динамо".

Видно же, что контакта практически нет с руководством — это раз. А второе — Личка даже на пресс‑конференции говорил о погоде в другой стране, тем самым намекая, что готов уехать.

Все началось еще с зимней подготовки, когда "Динамо" провалило товарищеский турнир, где проигрывало всем подряд с крупным счетом, и молодежь, которая наигрывалась… Ну и, конечно, повлияла на результат травма Тюкавина», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 1-го мая пресс-служба «Динамо» объявила о расставании с Марцелом Личкой. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.