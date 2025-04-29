«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России

Московскийобыграл дома в столичном дербив матче 2-го этапа 1/2 финала Кубка России со счетом 2:1.

«Спартак» открыл счет на 14-й минуте встречи благодаря голу Маркиньоса. «Динамо» восстановило равенство на 20-й минуте матча с помощью автогола защитника «красно-белых» Даниила Денисова.

Во втором тайме все решил единственный мяч Ливая Гарсии на 51-й минуте матча, который вывел «Спартак» в финал Пути регионов.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Динамо 2:1 Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (14'), 1:1 Даниил Денисов (20'), 2:1 Леви Гарсия (51') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Битело, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Данил Глебов, Николас Маричал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев

«Динамо» завершает свое выступление в кубке страны, а подопечные Деяна Станковича в следующем кубковом противостоянии встретятся с победителем встречи между «Локомотивом» и «Ростовом».