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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция
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    «Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России

    «Спартак» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» обыграл дома в столичном дерби «Динамо» в матче 2-го этапа 1/2 финала Кубка России со счетом 2:1.

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    «Спартак» открыл счет на 14-й минуте встречи благодаря голу Маркиньоса. «Динамо» восстановило равенство на 20-й минуте матча с помощью автогола защитника «красно-белых» Даниила Денисова.

    Во втором тайме все решил единственный мяч Ливая Гарсии на 51-й минуте матча, который вывел «Спартак» в финал Пути регионов.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Спартак — Динамо 2:1
    Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (14'), 1:1 Даниил Денисов (20'), 2:1 Леви Гарсия (51') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Леви Гарсия, Манфред Угальде Динамо: Андрей Лунёв, Хуан Хосе Касерес, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Битело, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Данил Глебов, Николас Маричал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев

    «Динамо» завершает свое выступление в кубке страны, а подопечные Деяна Станковича в следующем кубковом противостоянии встретятся с победителем встречи между «Локомотивом» и «Ростовом».

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