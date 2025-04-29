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    Мартинелли: «Арсенал» может выиграть Лигу чемпионов

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    Форвард «Арсенала» Габриел Мартинелли рассказал, чего ждет от выступления команды в Лиге чемпионов.

    Габриел Мартинелли
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    Габриел Мартинелли

    «Этот клуб заслуживает успеха, и мы очень рады быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть трофей. Этот титул — потрясающая вещь, которую мы можем принести клубу.

    Это было удивительное путешествие для меня. Не только на поле, но и за его пределами. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова Мартинелли пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится 29 апреля. Начало — в 22:00 мск.

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