Мартинелли: «Арсенал» может выиграть Лигу чемпионов

Форвард «Арсенала»рассказал, чего ждет от выступления команды в Лиге чемпионов.

«Этот клуб заслуживает успеха, и мы очень рады быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть трофей. Этот титул — потрясающая вещь, которую мы можем принести клубу.

Это было удивительное путешествие для меня. Не только на поле, но и за его пределами. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова Мартинелли пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится 29 апреля. Начало — в 22:00 мск.