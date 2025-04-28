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    Смородская: После зимнего перерыва «красно‑зеленые» совершенно не смотрятся

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о шансах «железнодорожников» на победу в Кубке России в нынешнем сезоне.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Локомотив, возможно, обыграет сейчас "Ростов", но после зимнего перерыва "красно‑зеленые" совершенно не смотрятся. Галактионов поплыл. Он всё время боится залезть выше.

    Не вижу "Локомотив" победителем Кубка России? Может быть, чудо и произойдет. Я всегда верю в чудо. Вдруг раз — и произойдет оно. Буду тогда очень рада этому. Хоть какой‑нибудь титул взять», — сказала Смородская «Матч ТВ».

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