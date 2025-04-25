РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо» Мх, «Спартак» примет ЦСКА, «Динамо» М — «Зенит»

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» 2:3
В Каспийске состоялся один из центральных матчей 26-го тура Российской Премьер-лиги: «Динамо» Махачкала принимало лидера чемпионата — «Краснодар».
С самого начала матча «Краснодар» обозначил свои притязания на три очка. Уже на 6-й минуте гости открыли счет: Кобнан Дэвид воспользовался суматохой в обороне хозяев и забил мяч в ворота.
Однако «Динамо» быстро пришло в себя и на 25-й минуте сравняло счет. Хоссейннежад отправил мяч в угол ворот после прострела.
В концовке тайма «Краснодар» вновь вышел вперед. На 45-й минуте Жоау Батчи воспользовался забросом, грудью скинул мяч себе под удар и с левой ноги поразил дальний угол — 1:2.
Во втором тайме «Краснодар» продолжил контролировать ход игры и на 65-й минуте увеличил преимущество: Эдуард Сперцян забил третий мяч гостей — 1:3
На 80-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве — Диего Коста получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Вскоре махачкалинцы сократили отставание: на 87-й минуте Кирилл Зинович со штрафного удара отправил мяч в дальний угол — 2:3.
«Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате, а «Динамо» осталась в середине таблицы.
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