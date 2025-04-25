ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Краснодар» обыграл «Динамо» Мх, «Спартак» примет ЦСКА, «Динамо» М — «Зенит»

    Обзор матчей 26-го тура российской Премьер-лиги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом Дезире ДуэПСЖ — «Ницца» 1:3. Онлайн Скотт Мактоминей Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
    Все новости спорта
    Станислав Агкацев — голкипер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Агкацев — голкипер «Краснодара»
    Матчи 26-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 25 по 27 апреля

    «Динамо» Махачкала — «Краснодар» 2:3

    В Каспийске состоялся один из центральных матчей 26-го тура Российской Премьер-лиги: «Динамо» Махачкала принимало лидера чемпионата — «Краснодар».

    С самого начала матча «Краснодар» обозначил свои притязания на три очка. Уже на 6-й минуте гости открыли счет: Кобнан Дэвид воспользовался суматохой в обороне хозяев и забил мяч в ворота.

    Однако «Динамо» быстро пришло в себя и на 25-й минуте сравняло счет. Хоссейннежад отправил мяч в угол ворот после прострела.

    В концовке тайма «Краснодар» вновь вышел вперед. На 45-й минуте Жоау Батчи воспользовался забросом, грудью скинул мяч себе под удар и с левой ноги поразил дальний угол — 1:2.

    Во втором тайме «Краснодар» продолжил контролировать ход игры и на 65-й минуте увеличил преимущество: Эдуард Сперцян забил третий мяч гостей — 1:3

    На 80-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве — Диего Коста получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

    Вскоре махачкалинцы сократили отставание: на 87-й минуте Кирилл Зинович со штрафного удара отправил мяч в дальний угол — 2:3.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Краснодар 2:3
    Голы: 0:1 Мозес Кобнан (6'), 1:1 Мохаммад Хоссейннежад (25'), 1:2 Жуан Баши (45'), 1:3 Эдуард Сперцян (65'), 2:3 Кирилл Зинович (86') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Нардин Мулахусейнович (Gadzhiev S., 87'), Tabidze J., Темиркан Сундуков (Арсен Адамов, 79'), Мохамед Аззи, Валентин Пальцев, Никита Глушков (Ахмед Джабраилов, 68'), Уссем Мрезигу (Кирилл Зинович, 79'), Мохаммад Хоссейннежад (Сердер Сердеров, 68'), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 46'), Александр Черников (Никита Кривцов, 75'), Кевин Ленини, Жуан Баши (Данила Козлов, 83'), Эдуард Сперцян (Кайо, 83'), Мозес Кобнан (Виктор Са, 46'), Диего Силва, Джон Кордоба

    «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате, а «Динамо» осталась в середине таблицы.

    «Динамо» Москва — «Зенит»

    26 апреля, суббота, 14:00 мск

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    «Пари НН» — «Ахмат»

    26 апреля, суббота, 14:00 мск

    «Ростов» — «Локомотив»

    26 апреля, суббота, 16:30 мск

  • «Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише
  • Представляем все расклады за пять туров до завершения чемпионата России
  • Сегодня

    • «Спартак» — ЦСКА

    26 апреля, суббота, 19:30 мск

    «Крылья Советов» — «Оренбург»

    27 апреля, воскресенье, 14:00 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    «Химки» — «Акрон»

    27 апреля, воскресенье, 14:00 мск

    «Рубин» — «Факел»

    27 апреля, воскресенье, 19:00 мск

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 14:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры